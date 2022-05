Ucraina, Putin: "La guerra cibernetica contro la Russia è fallita, come le sanzioni"

globalist

20 Maggio 2022 - 15.30

Vladimir Putin ha accusato l’Occidente di aver intrapreso una guerra cibernetica contro la Russia, con attacchi hacker arrivati da più parti e coordinati dai servizi segreti dei vari paesi.

“La cyber aggressione contro la Russia è sostanzialmente fallita, proprio come gli attacchi delle sanzioni in generale, eravamo preparati”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, parlando al Consiglio di sicurezza nazionale.

“I cyberattacchi contro la Russia provengono da diversi Paesi, sono strettamente coordinati e di fatto sono azioni delle agenzie degli Stati”, ha aggiunto Putin, affermando che il loro “numero è cresciuto notevolmente dall’inizio dell’operazione speciale in Ucraina. In Russia sarà vietato utilizzare sistemi stranieri per la protezione delle informazioni a partire dal 2025”.

La Russia deve ridurre i rischi legati all’utilizzo di software e hardware stranieri. Il monito è del presidente Vladimir Putin.

“Gli utenti russi, in particolare le agenzie governative, dovrebbero tenere conto dei rischi dell’installazione di prodotti software stranieri di fronte all’aggressione informatica contro la Federazione russa”, ha dichiarato Putin, in una riunione del Consiglio di sicurezza russo.

“Un’altra seria sfida”, ha proseguito, “è rappresentata dalle restrizioni su tecnologie informatiche, programmi e prodotti stranieri, diventati uno degli strumenti di pressione delle sanzioni sulla Russia”. “Un certo numero di fornitori occidentali”, ha ricordato, “ha interrotto unilateralmente il supporto tecnico per le loro apparecchiature in Russia, casi di restrizioni al lavoro o addirittura blocco di programmi dopo sono stati aggiornati sono diventati piu’ frequenti”.

“Tutto questo”, ha concluso Putin, “deve essere preso in considerazione quando le aziende, le autorità e le amministrazioni russe utilizzano tecnologie e prodotti informatici e ne introducono di nuovi”.