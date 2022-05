Nato, la Russia attacca: "La Svezia è un pupazzo nelle mani degli Usa"

globalist

20 Maggio 2022

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, è andata giù dura contro la Svezia. Su Telegram ha attaccato la decisione di Stoccolma di fare domanda per entrare nella Nato, definendo il paese scandinavo di essere un pupazzo nelle mani degli Stati Uniti.



“La Svezia non ha ancora fatto il suo ingresso nell’Alleanza, ma gli americani stanno già dettando alle autorità svedesi cosa dire al loro popolo. E questa è solo una dimostrazione di ciò che è in serbo per loro”, ha scritto Zakharova, sottolineando come “più di 200 anni di neutralità, che hanno garantito la sicurezza e la prosperità del Regno, siano ormai storia”. “Allora perché non c’è stato un referendum? Solo perché da molto tempo nessuno consulta l’opinione pubblica svedese su nulla. Sono gli americani a decidere per gli svedesi”, ha concluso.