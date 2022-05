Mariupol, da settembre nelle scuole programma russo

globalist

20 Maggio 2022 - 16.48

Petro Andriyschenko, il consigliere del sindaco di Mariupol, comunica che nella città sta ormai prevalendo la linea di Mosca. I russi, infatti, stanno obbligando gli insegnanti a collaborare.

Andriyschenko scrive che “da settembre il programma scolastico sarà interamente russo. Ai bambini ucraini verranno insegnati, nel periodo di `adattamento´, lingua e letteratura russe, storia della Russia, matematica. I bambini ucraini non capiscono i termini matematici in russo, quindi anche questo è volto alla distruzione della lingua ucraina e non alla formazione dei bambini”.