Ucraina, Stoltenberg è sicuro: "Kiev può vincere la guerra contro la Russia"

19 Maggio 2022 - 17.26

“L’Ucraina può vincere questa guerra”. Secondo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il paese di Volodymyr Zelensky ha ancora possibilità per poter rovesciare l’esercito russo e concludere il conflitto che va avanti da fine febbraio.

“L’Europa si trova nella situazione più pericolosa da decenni”, ha affermato Stoltenberg, in conferenza stampa congiunta con la premier danese Frederiksen, ribadendo che la Nato ha “risposto con un’unità senza precedenti alla brutale invasione russa dell’Ucraina”.

La Russia “non è stata in grado di raggiungere i suoi obiettivi strategici in Ucraina” ma “non rinuncerà a ottenerli” e, per questo, “la guerra potrebbe continuare per lungo tempo e dobbiamo prepararci a sostenere l’Ucraina per lungo tempo”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Copenhagen con la premier danese Mette Frederiksen. Stoltenberg ha citato “il fallimento dell’avanzata su Kiev, il ritiro da Kharkiv e lo stallo dell’offensiva in Donbass” ma ha avvertito che “è pericoloso speculare troppo perché le guerre sono imprevedibili”.