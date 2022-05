Ucraina, Scholz: "La Russia non deve vincere questa guerra e non accetteremo una pace imposta"

globalist

19 Maggio 2022 - 12.12

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, manifesta chiaramente il suo pensiero sulla guerra: “La Russia non deve vincere questa guerra e l’Ucraina deve sopravvivere”. Lo ha dichiarato , in un discorso al Bundestag. “Putin crede ancora di poter dettare i termini della pace a colpi di bombe ma non accetteremo una pace imposta, né lo farà l’Ucraina”, ha aggiunto.

Scholz ha difeso la decisione di consegnare armi pesanti all’Ucraina affermando che la pace può essere garantita solo “se siamo disposti a difenderla”. “Aiutare un Paese che è stato brutalmente attaccato a difendersi non è una escalation ma un contributo a respingere l’attacco e porre così fine alle violenze il più rapidamente possibile”.

Il cancelliere tedesco ha poi assicurato che gli aiuti militari all’Ucraina sono “bilanciati e coordinati a livello internazionale” e ha promesso che non farà nulla che possa spingere la Nato nel conflitto.