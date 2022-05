Ucraina, la Russia apre al dialogo: "Pronti a riprendere i negoziati"

globalist

19 Maggio 2022 - 15.04

I vice ministro degli Esteri russo, Andrei Rudenko, ha confermato che Mosca è pronta per riprendere i negoziati per porre fine alla guerra.

“Non siamo stati noi a far saltare il processo negoziale. La controparte ucraina ha impresso una pausa. Non appena esprimeranno la volonta’ di tornare al tavolo negoziale, la nostra risposta sarà ovviamente positiva. Quel che più conta, è che ci siano cose da discutere” ha detto Rudenko parlando con i giornalisti a Mosca.

Sul piano presentato invece dal ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio all’Onu, il Cremlino ha detto di non esserne stato informato, ma di averlo appreso dai media. Lo ha dichiarato il portavoce Dmitrj Peskov. “La partecipazione di chiunque possa aiutare a raggiungere un accordo è benvenuta. Nessuno sta rifiutando ogni sorta di sforzo sincero”, ha aggiunto.

Il piano italiano prevede quattro tappe: cessate il fuoco e smantellamento della linea del fronte, neutralità e ingresso nella Ue per Kiev, risoluzione delle controversie su Donbass e Crimea, un accordo multilaterale per la sicurezza in Europa