Ucraina, Meloni: "Conte non vuole l'escalation militare? Faccia dimettere Di Maio"

18 Maggio 2022 - 20.11

Guerra e polemiche: il presidente del M5S Giuseppe “Conte non vuole l’escalation militare” in Ucraina ma “il ministro degli Esteri che ci starebbe portando in questa escalation si chiama Luigi Di Maio”, del M5S, “se Conte non è d’accordo con l’escalation militare parla con Di Maio e lo fa ritirare dal governo perché io penso che sia abbastanza ridicolo fare tutte le parti in commedia, cioè votiamo tutto quello che dice il governo poi fuori diciamo che non siamo d’accordo”.

Lo ha detto la presidente di FdI Giorgia Meloni durante la presentazione del nuovo libro di Giovanni Orsina alla Luiss.