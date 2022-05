Ucraina, l'arcivescovo di Kiev: "Nella regione di Dnipropetrovsk i russi usano bombe al fosforo e a grappolo"

globalist

17 Maggio 2022 - 10.38

Preroll

L’arcivescovo maggiore di Kiev, mons. Stanislav Shevchuk sostiene l’esercito ucraino nella sua battaglia: “Nonostante le grandi difficoltà, grazie forse alla benedizione di Dio, l’esercito ucraino sta difendendo con successo la propria terra, la propria patria, i propri cari e lo Stato ucraino”. Lo dice nel suo quotidiano videomessaggio . “Ieri abbiamo ricevuto una buona notizia: i nostri soldati che combattono nella zona di Kharkiv, hanno raggiunto il confine di stato ucraino. In questo modo, dall’invasore russo è stata liberata un’altra parte della terra ucraina”, aggiunge.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Ma ci sono pesanti combattimenti su tutto il fronte orientale, con molte gravi perdite – sottolinea ancora il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina -. Il nemico usa bombe al fosforo e a grappolo, in particolare, nella regione di Dnipropetrovsk, e ciò crea situazioni davvero molto difficili, condizioni veramente pesanti. Il nemico brucia tutto ciò che la sua mano assassina può raggiungere”.

Middle placement Mobile

“Ma l’Ucraina resiste. L’Ucraina lotta – osserva mons. Shevchuk -. L’Ucraina sente che non abbiamo solo il diritto, ma anche il sacro dovere di difendere la propria patria, la nostra patria”. “Preghiamo in modo particolare per l’esercito ucraino; per i nostri soldati che danno la vita per la loro madrepatria – conclude l’arcivescovo maggiore -. Ringraziamo i nostri cappellani militari che, come sacerdoti, servono coraggiosamente nell’esercito in circostanze alquanto difficili”.