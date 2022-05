Ucraina, il G7: "Non riconosceremo i confini che la Russia sta cercando di imporre con la forza"

globalist

14 Maggio 2022 - 12.29

Guerra in Ucraina, sì alle trattative di pace, no alla legge della violenza e della sopraffazione.

I Paesi del G7 “non riconosceranno mai i confini” che la Russia sta cercando di imporre con la forza all’Ucraina. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale rilasciata al termine della riunione in Germania dei ministri degli Esteri, che hanno inoltre esortato la Bielorussia a “smetterla di facilitare” l’invasione russa.

Sostegno alla fornitura di armi a Kiev

I Paesi del G7 sono pronti a fornire all’Ucraina armi e altri equipaggiamenti militari a lungo. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale rilasciata al termine della riunione in Germania dei ministri degli Esteri.

“Perseguiremo la nostra assistenza militare e di difesa in corso all’Ucraina per tutto il tempo necessario”, si legge nella dichiarazione, nella quale i membri del G7 sottolineano che l’attacco della Russia non è stato provocato e che l’Ucraina ha diritto all’autodifesa.