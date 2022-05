Putin 'avverte' la Finlandia: "Un errore entrare nella Nato, noi non minacciamo Helsinky"

globalist

14 Maggio 2022 - 16.34

Preroll

Putin non minaccia ma chi vuole capire lo capisce. Per la Finlandia abbandonare la politica della neutralità sarebbe un “errore”. E’ quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della telefonata con il presidente finlandese Sauli Niinisto. Putin – citato dalla Tass – ha aggiunto che “non esistono minacce alla sicurezza di Helsinki” e che il suo ingresso nella Nato potrà “influenzare negativamente le relazioni con la Russia”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le trattative con l’Ucraina

I negoziati tra Mosca e Kiev sono in stallo, ha aggiunto Putin, “il processo negoziale tra russi e ucraini è stato praticamente interrotto da Kiev, che non mostra alcun interesse per un dialogo serio”.