Donbass, un funzionario Usa: "L'artiglieria ucraina sta frustrando l'avanzata russa"

13 Maggio 2022 - 19.48

Un funzionario della difesa americana ha dichiarato, citato da Cnn, che l’artiglieria ucraina starebbe “frustrando” gli sforzi russi di avanzare nella regione del Donbass. In particolare, viene citato il tentativo russo di spostare le proprie forze oltre il fiume Donets per rafforzare le proprie posizioni nella parte settentrionale del Donbass.

Molti combattimenti sono in corso tra Izium e Sloviansk, ma i russi non sono stati in grado di fare molti progressi, ha aggiunto. Le forze russe, secondo la stessa fonte, hanno invece ottenuto risultati a ovest di Popasna.