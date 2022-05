Zelensky: "L'Ucraina non riconoscerà mai la Crimea come parte della Russia"

globalist

12 Maggio 2022 - 16.49

A Porta a Porta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervistato da Bruno Vespa, ha detto chiaramente che “Non riconosceremo mai la Crimea come parte della Federazione Russa”. “Siamo pronti a parlare con la Russia” ha continuato, “ma adesso con la guerra questa questione dolente va lasciata da parte, se ostacola l’incontro tra i due presidenti. Questa è una proposta giusta ma non abbiamo sentito alcun consenso dalla parte russa”.

Papa Francesco “ha fatto qualche tentativo per trovare una tregua tra i nostri Paesi” ha continuato Zelensky Io rispetto il pontefice. Ma non abbiamo potuto accettare quell’immagine di una donna russa e una donna ucraina che portavano le due bandiere, la bandiera russa e la bandiera ucraina. Quella non è la stessa bandiera che viene alzata, ad esempio, durante le gare olimpioniche, oggi quella è la bandiera sotto la quale ci stanno uccidendo. Quindi, quando il Papa ha proposto queste due bandiere, per noi è stato molto difficile”.