12 Maggio 2022 - 18.41

Una posizione ambigua, anche perché un’inchiesta non è una condanna ma si cerca solo di fare luce. Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato a larga maggioranza una risoluzione che stabilisce un’inchiesta sui presunti crimini commessi dalle truppe russe in Ucraina.

Cina ed Eritrea sono stati gli unici Paesi a votare contro. I favorevoli sono stati 33 e gli astenuti 12. La riunione odierna, a cui non ha partecipato la Russia, era stata richiesta dall’Ucraina.