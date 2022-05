Kuleba: "L'alleanza storica tra Mosca e la Spd tedesca è ormai una cosa del passato"

globalist

12 Maggio 2022 - 18.18

Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, dopo aver incontrato a Berlino i due esponenti del partito tedesco Lars Klingbeil e Rolf Mützenich, ha dichiarato che l’alleanza storica fra Mosca e la Spd tedesca è oramai cosa del passato.

“Le relazioni russo tedesche e il ruolo che vi svolgevano i socialdemocratici risalgono oramai alla storia” ha aggiunto. Il ministro ha riconosciuto la svolta effettuata dal Cancelliere Olaf Scholz, con la decisione di inviare armi pesanti all’Ucraina, e le sue politiche energetiche con la Russia.

“So che non è facile prendere tali decisioni. Siete abbastanza forti per ammettere che le precedenti politiche non hanno funzionato e avete bisogno di qualcosa di nuovo”.

Dall’inizio della guerra, Kiev non ha mancato di denunciare “la molto discutibile vicinanza alla Russia della Germania” – nelle parole dell’ambasciatore ucraino a Berlino, e di puntare il dito contro la Spd, senza risparmiare neanche il Presidente ed ex ministro degli Esteri Frank, nonché braccio destro di Gerhard Schroeder, Walter Steinmeier.