Finlandia nella Nato: la Russia pronta a sospendere nei prossimi giorni le forniture di gas

12 Maggio 2022 - 16.38

Guerra in Ucraina e in arrivo la rappresaglia russa verso chi vuole difendersi dalla prepotenza di Putin e non fare la fine di Kiev.

Domani la Russia potrebbe interrompere le sue forniture di gas alla Finlandia, le cui autorità hanno espresso la volontà di aderire alla Nato. Lo riferisce il quotidiano finlandese `Iltalehti´, citando fonti coperte da anonimato secondo cui i politici del Paese scandinavo sono stati messi in guardia dalla possibile decisione di Mosca.

In precedenza il ministero degli Esteri russo ha minacciato azioni «di ritorsione di tipo militare” in risposta all’ingresso della Finlandia nella Nato.