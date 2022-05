Zelensky attacca: "Putin ripete i crimini di Hitler e segue la filosofia dei nazisti"

globalist

9 Maggio 2022 - 10.52

Preroll

Zelesnky attacca duramente Putin, riportando alla mente gli orrori del passato: “Solo un pazzo può sperare di ripetere 2194 giorni di guerra” della Seconda guerra mondiale. “Colui che sta ripetendo oggi gli orribili crimini del regime di Hitler, seguendo la filosofia dei nazisti e replicando tutto quello che hanno fatto. È condannato. Perché è stato maledetto da milioni di antenati quando ha cominciato ad imitare il loro assassino. E allora perderà tutto”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in un video su Telegram di oltre 5 minuti, girato in occasione del Giorno della Vittoria sul nazismo mentre cammina nel centro di Kiev, senza mai nominare direttamente il presidente russo Vladimir Putin.

Middle placement Mobile

Zelensky: “Abbiamo vinto allora, vinceremo ora”

Dynamic 1

“Abbiamo vinto allora. Vinceremo ora. Stiamo lottando per la libertà dei nostri figli e quindi vinceremo. Non dimenticheremo mai cosa fecero i nostri antenati durante la Seconda guerra mondiale, in cui persero la vita più di otto milioni di ucraini. Molto presto ci saranno due giorni di vittoria in Ucraina. E qualcuno non ne avrà nessuno – ha detto Zelensky – abbiamo vinto allora. Vinceremo ora. E Khreschatyk (strada principale di Kiev, ndr) vedrà la parata della vittoria: la vittoria dell’Ucraina! Buona giornata della vittoria sul nazismo! Gloria all’Ucraina!”.