Nove Maggio: così lo Zar Putin infanga la nobile storia della sconfitta del nazi-fascismo

globalist

9 Maggio 2022 - 12.36

Preroll

Un crimine contro la memoria. Ovvero, come infangare una pagina eroica della storia di un Paese, di un popolo. Un crimine storico: è quello perpetrato da Vladimir Vladimirovich Putin, che ha utilizzato la vittoria contro i nazisti, costata ai russi, o per essere più precisi ai sovietici, oltre venti milioni di morti. Oggi, 9 maggio, la Russia celebra la Giornata della vittoria nella Grande Guerra Patriottica contro le armate del Terzo Reich. L’umanità ha un debito di riconoscenza verso quelle vittime. E lo ha soprattutto l’Europa. Ed è anche per questo che l’uso fatto di quella grande storia da parte del presidente russo, per legittimare la guerra d’aggressione all’Ucraina, indigna chiunque si sente di essere grato al popolo russo (sovietico) per l’enorme, decisivo contributo dato alla sconfitta della belva nazista.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il passato piegato al presente

Middle placement Mobile

Cosa sia questa Giornata per l’Ucraina, lo racconta Anshel Pfeffer in un suo bel reportage da Kiev per Haaretz. Scrive tra l’altro: “

Dynamic 1

“I combattimenti sono ancora in corso tra le forze russe e i difensori ucraini che resistono nei tunnel sotto il complesso siderurgico Azovstal nella distrutta Mariupol, ma i russi hanno in programma di tenere una parata militare lunedì per celebrare il Giorno della Vittoria sulla Germania nazista. Negli ultimi giorni, i russi hanno finalmente permesso ai civili di andare in territorio ucraino attraverso “corridoi umanitari”, e le valutazioni sono che questo è un preludio a una spinta finale e devastante contro i restanti soldati ucraini in città.

Questa è la vittoria russa, la distruzione di una città di 400.000 residenti, con quelle che si ritiene siano state decine di migliaia di vittime civili.

Dynamic 2

Nonostante le unità russe in città si stiano già preparando per la parata del 9 maggio, non c’è ancora stato un annuncio di essa – e secondo una fonte che ha parlato con Haaretz, i russi devono ancora decidere se si terrà come un evento ufficiale della Federazione Russa o della “repubblica” separatista di Donetsk. Non è ancora chiaro se i rappresentanti civili delle autorità russe prenderanno parte alla parata, che avrà luogo contemporaneamente alla parata principale a Mosca e agli eventi in centinaia di città e paesi in tutta la Russia stessa. In molte di esse, non ci sarà la solita parata di soldati e veicoli militari, dato che la maggior parte di questi sono attualmente al fronte in Ucraina o in Russia, per recuperare e riorganizzarsi dopo aver subito un livello inaspettato di perdite per mano dell’esercito ucraino. Un altro punto interrogativo che incombe sugli eventi del Giorno della Vittoria è se il presidente russo Vladimir Putin userà l’opportunità di annunciare che ciò che ha insistito negli ultimi due mesi e mezzo è solo una “operazione militare speciale” è ora una vera e propria “guerra” – che permetterebbe al governo russo di annunciare la mobilitazione e inviare giovani coscritti, che secondo la legge russa non possono attualmente essere schierati fuori dal paese, al fronte.

Ci sono anche aspettative di un annuncio sullo status delle regioni separatiste di Donetsk e Luhansk, che sono in parte sotto il controllo russo dal 2014 e si sono ampliate dopo l’invasione del 24 febbraio, e forse anche della regione di Kherson. Questo nonostante i combattimenti ancora in corso intorno a tutte queste aree e il recente contrattacco ucraino che ha già liberato parte del territorio intorno a Kherson stessa. Nel frattempo, a Kiev non ci sono preparativi per il Giorno della Vittoria, nonostante il fatto che anche gli ucraini si considerino gli eredi di coloro che hanno combattuto nella “Grande Guerra Patriottica” contro i tedeschi, non meno dei russi. Il 9 maggio è stato osservato come festa nazionale nei primi decenni dell’indipendenza ucraina, ma negli ultimi anni la sensazione generale in Ucraina è che la data sia stata dirottata per servire gli interessi politico-nazionalisti russi. Invece, in alcune città ucraine, in particolare nell’ovest del paese, ci sono luoghi dove individui e gruppi locali sventolano le bandiere rosso-nere dell’Esercito Insurrezionale Ucraino, che durante la seconda guerra mondiale combatté per l’indipendenza contro l’Unione Sovietica, e durante parte della guerra collaborò con i tedeschi. Il governo ucraino preferisce concentrarsi sulla guerra attuale piuttosto che sulla seconda guerra mondiale, che ancora divide il paese. […].Gli abitanti di Kiev che ritornano sono meno pieni di spavalderia. Mentre si avvicinano alla città, si fermano ai lati della strada per guardare in silenzio i centri commerciali, i ristoranti e le stazioni di servizio che una volta frequentavano e che ora sono vuote reliquie. Anche i carri armati russi e ucraini bruciati sono ancora lì, silenziosi memoriali di una battaglia che ha avuto luogo solo due mesi fa, nel punto più lontano che la colonna corazzata russa ha raggiunto nel suo cammino verso il suo obiettivo nella piazza Maidan di Kiev. Quella parata di vittoria non avrà luogo”, conclude Pfeffer.

Dynamic 3

Veterani contro

Struggente è il racconto di Liza Rozovsky pubblicato dal quotidiano progressista di Tel Aviv: “Il 9 maggio, l’anniversario della vittoria sovietica sulla Germania nazista, è diventato una festa ufficiale in Israele cinque anni fa. Le parate dei veterani, una volta schernite dagli israeliani, sono diventate una tradizione amata che attira migliaia di persone. Ma non quest’anno; il Giorno della Vittoria è l’ultima vittima della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Dynamic 4

I gruppi di veterani e il ministero dell’Aliyah e dell’Integrazione, che è incaricato delle celebrazioni lunedì, tengono una modesta cerimonia sul Monte Herzl vicino al memoriale dei combattenti dell’Armata Rossa. Ma quest’anno nessun ambasciatore dei paesi post-sovietici è stato invitato.

La soluzione diplomatica: Durante la cerimonia sul Monte Herzl, l’ambasciatore russo sarà altrove a Gerusalemme, nel Parco Sacher, a deporre una corona di fiori al memoriale delle vittime dell’assedio di Leningrado.

Dynamic 5

Nelle città del paese, si terranno piccole cerimonie di deposizione di corone (alcune sono state spostate in date diverse), insieme a concerti in onore dei veterani. Il principale architetto di questa soluzione creativa è Avraham Grinzaid, il capo dell’associazione dei veterani israeliani della seconda guerra mondiale. È un po’ deludente.

“Che piano abbiamo preparato in gennaio per il 9 maggio. Ho pensato: Questa è l’ultima volta che lo vedrò”, dice Grinzaid, 96 anni, che guida le cerimonie da 18 anni. Oltre ai veterani, saranno presenti ex prigionieri del ghetto, sopravvissuti all’assedio di Leningrado, vedove di veterani e sfollati della seconda guerra mondiale.

Grinzaid si unì all’Armata Rossa nel 1943 all’età di 17 anni. Era un soldato di retroguardia e finì la guerra a Praga. Dopo i combattimenti, si sforzò di commemorare i soldati ebrei dell’Armata Rossa – prima in Unione Sovietica, dove lottò contro l’immagine degli ebrei come “combattenti a Tashkent”, cioè lontano dal fronte e dove presumibilmente erano stati evacuati. È emigrato in Israele nel 1990.

Dice che la sua missione è “illuminare e ricordare l’eroismo di 1,5 milioni di ebrei che hanno combattuto i nazisti, e ricordare i 300.000 caduti nella seconda guerra mondiale”. Come dice lui, “la vittoria nel 1945 è arrivata con le lacrime agli occhi, ma è una vittoria. Se non fosse stato per la vittoria del 1945, chissà dove saremmo oggi. Quella vittoria ha portato alla creazione dello Stato d’Israele nel 1948”.

Il 9 maggio è diventato una festa ufficiale dopo una lotta di tre anni, nota Grinzaid. “Perché il 9 maggio e non l’8 maggio, come nel resto del mondo? Perché 47.000 di noi veterani e le nostre famiglie sono venuti qui, e ci siamo abituati a segnare il 9 maggio”, dice.

Ma quando la Russia ha invaso l’Ucraina, i veterani si sono trovati in un dilemma. “Io condanno la guerra; l’ho dichiarato apertamente. Quando è iniziata, mi sono tolto l’uniforme con le medaglie e ho detto che non le avrei indossate finché la guerra non fosse finita. Noi, i nonni che hanno liberato il paese dai fascisti, e i nostri nipoti ci spariamo addosso”, dice Grinzaid.

“Ma poi, prima del Giorno della Vittoria, ho scritto: ‘Ragazzi, mettetevi le vostre medaglie e uscite per le strade’. Pensavo che la guerra sarebbe finita entro un mese, ma ora vedo che continuerà fino alla fine dell’anno”.

Grinzaid dice che un incontro tra veterani e funzionari del Ministero dell’Aliyah e dell’Integrazione gli ha fatto capire che le parate avrebbero portato al conflitto. “La gente verrebbe con le bandiere – russa, ucraina – e strapperebbe le bandiere degli altri. Noi, i veterani, dobbiamo vedere questo?”.

Non tutti i veterani sono d’accordo. Semion Livshitz scappò di casa a 12 anni per combattere i nazisti dopo aver scoperto che suo padre era stato ucciso al fronte. Ha finito per partecipare alla prima parata del Giorno della Vittoria nel 1945. Ho incontrato lui e due membri dell’associazione dei veterani nella loro sede di Haifa.

“Penso che questo sia un insulto alla memoria dei combattenti”, dice Livshitz. “Dopo tutto, era l’Unione Sovietica che combatteva; erano paesi completamente diversi. Era una guerra completamente diversa. Ucraina, Bielorussia, Russia – hanno combattuto tutti insieme”.

Il capo della sezione di Haifa, David Meltzer, che da bambino fu prigioniero nel ghetto di Mogilev-Podolsky (Mohyliv-Podilskyi) in Ucraina, è più cauto. “Chiaramente ogni veterano vuole marciare nelle strade di Haifa, come è stato fatto nel corso degli anni”, dice. “Ma poiché c’è una tale situazione, penso che sia sicuramente possibile rinunciare [alla parata]”. Ma aggiunge con un sorriso: “Sicuramente berrò qualcosa quel giorno”.

Altri vogliono di più. I gruppi Telegram e WhatsApp di attivisti filorussi in Israele sono in fermento da alcune settimane. Eventi piccoli e grandi sono stati discussi, pianificati, cancellati e pianificati di nuovo. Dibattiti tempestosi si sono tenuti su quando visitare il memoriale della vittoria a Netanya, che è stato messo su con la benedizione della Russia quando Benjamin Netanyahu era primo ministro. Ed è stato inaugurato da Vladimir Putin.

Come sembra ora, alcuni degli attivisti filorussi verranno all’evento di deposizione della corona di fiori dell’ambasciata russa intorno a mezzogiorno di lunedì, e alcuni prevedono di prendere parte a una protesta sul sito nel pomeriggio. Inoltre, gli attivisti filorussi dei gruppi Eternal Battalion e Bridge to Memory hanno in programma di tenere una parata ad Haifa.

Boris Nevler è uno dei leader di Bridge to Memory, il cui motto è “difendere la storia, difendere il futuro” e sta collaborando con l’ambasciata russa e l’organizzazione governativa russa che supervisiona la cooperazione tra la Russia e la diaspora russa. Ha detto per telefono che l’organizzazione, che è stata fondata due anni fa, cerca “di proteggere la memoria storica della seconda guerra mondiale e ciò che unisce il popolo sovietico e russo, la storia condivisa degli ebrei e dei russi tra i popoli dell’Unione Sovietica”.

Secondo Nevler, il ruolo chiave del popolo russo nella vittoria sui nazisti è sottovalutato in Israele. Così quest’anno, con le parate annullate, l’organizzazione ha deciso di agire. “Alcuni dei veterani non sono più vivi, ma noi siamo i loro figli e nipoti”, dice.

“I veterani e i comuni non possono prendere questa decisione da soli. È irrispettoso nei nostri confronti. Non capisco perché gli eventi al di fuori del nostro paese dovrebbero influenzare ciò che accade qui. I nostri cittadini, che sono venuti, sono i successori di quella vittoria; questo evento è per loro. È una festa di stato in Israele. Qual è il collegamento con la Russia e l’Ucraina?

“I nostri ebrei hanno partecipato a quelle battaglie. Stiamo facendo loro un onore. Gli etiopi non annullano le loro vacanze se succede qualcosa in Etiopia, e i marocchini non annullano se succede qualcosa in Marocco, e non mettono bandiere sui loro profili [social media]. E qui decidono di approfittare della situazione per cancellare questa festa”.

Il gruppo l’Alleanza ucraina israeliana sottolinea l’8 maggio, giorno in cui si celebra in Occidente la vittoria sui nazisti. Il gruppo dice che la connessione non può essere interrotta tra il ricordo della seconda guerra mondiale e l’attuale guerra in Ucraina.

Domenica sera, gli attivisti filo-ucraini hanno tenuto una commemorazione sul Rothschild Boulevard di Tel Aviv sia per le vittime della seconda guerra mondiale che per la guerra in Ucraina. Più tardi in serata, i sopravvissuti di entrambe le guerre hanno raccontato le loro storie all’Anu Museum of the Jewish People di Tel Aviv. A Rishon Letzion, l’Alleanza ucraina israeliana ha fatto mettere dei cartelloni che mostrano le foto delle città ucraine in rovina in entrambe le guerre.

“Un paese aggressore non può dettare le regole”, afferma Anna Zharova, amministratore delegato del gruppo. “Il 9 maggio è diventato uno strumento importante della propaganda russa e del concetto di mondo russo. In Israele, vediamo le implicazioni di questa propaganda”.

Quando Zharova, che è cresciuta nella città ucraina ora occupata di Kherson, dice che è giusto non celebrare la data del 9 maggio che tutti conoscevano in Unione Sovietica.

“Ricordo il 9 maggio, ricordo come uscivamo quel giorno”, dice. “Mio nonno ha combattuto. Ricordo come aspettavo i fuochi d’artificio del 9 maggio, ricordo la maratona di film di guerra che guardavo ogni anno e piangevo. Sono cresciuta su questo. Dopo che sono venuta in Israele, ho visto il cambiamento nella retorica del 9 maggio e come è diventato alienante per la gente”.

Zharova dice che il suo gruppo ha avuto lunghe discussioni sulla data per tenere eventi alternativi e sul fatto che gli attivisti filo-ucraini debbano presentarsi a eventi organizzati da attivisti filo-russi.

“Vogliamo evitare un quadro di conflitto e di provocazioni che certamente accadrebbe”, dice. “Il nostro obiettivo è quello di cambiare l’atteggiamento verso questa data”.

Meltzer, Livshitz e la loro amica Liliana Weiner, che è nata quando sua madre fuggì da un ghetto nella zona di Mykolaiv in Ucraina, discutono sull’antisemitismo che affliggeva l’Unione Sovietica, in particolare in Ucraina. Liliana racconta di aver preso il nome dalle sue due nonne che furono uccise dagli ucraini.

“Tutto è in discussione”, dice. “Una cosa è chiara: questa guerra è inutile, è una guerra di ambizioni da entrambe le parti. E l’Ucraina è miserabile; sta soffrendo molto e solo ora i paesi europei le vengono incontro a metà strada”.

Grinzaid la pensa diversamente. “C’è un pretesto e una ragione per ogni guerra. Il pretesto è che c’è il fascismo [in Ucraina]; antisemitismo, nazionalisti, Banderiti”, dice, riferendosi a un leader ucraino di estrema destra che prese parte all’Olocausto.

“Sono d’accordo, è vero. Ma in altri paesi non c’è antisemitismo? Non vedo che in America ci sia meno antisemitismo che in Russia. E la ragione della guerra ancora non la capisco. E penso che nemmeno quelli che hanno iniziato la guerra ne conoscano il motivo”.

Il dolore dei veterani. Anche questo va messo sul conto di Putin.

(prima parte, prosegue)