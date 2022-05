Ucraina, il presidente della Duma russa si lamenta: "10.128 le sanzioni contro di noi, mai così tante nella storia"

globalist

8 Maggio 2022

Guerra in Ucraina, ora Mosca su lamenta per le troppe sanzioni dimenticando che ha invaso un paese sovrano dopo aver occupato e annesso illegalmente la Crimea.

Sono 10.128 le sanzioni imposte in questo momento contro la Russia. Si tratta del numero più alto di sanzioni mai imposte nei confronti di un Paese nella storia. Lo ha dichiarato il presidente della Duma Vyacheslav Volodin.

Prima della guerra in Ucraina erano 2.754 le sanzioni imposte contro la Russia. A queste se ne sono aggiunte altre 7.374 in segno di condanna per l’invasione militare dell’Ucraina. Ottima occasione per ritirare le truppe, dichiarare il cessate il fuoco e aprire una trattativa seria per una pace giusta e non una pace che significa sottomissione.