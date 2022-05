Ucraina, il presidente della Duma contro gli Usa: "Loro in guerra contro la Russia"

globalist

7 Maggio 2022 - 17.35

Vyacheslav Volodin, deputato della Duma, ha accusato Washington di coordinare le operazioni militari in Ucraina, che ha detto che equivale al coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in azioni militari contro la Russia. “Washington sta essenzialmente coordinando e sviluppando operazioni militari, partecipando così direttamente alle azioni militari contro il nostro paese”, ha scritto Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram.

Gli Stati Uniti e i loro alleati della Nato hanno ripetutamente detto che non prenderanno parte ai combattimenti, per evitare di diventare parti in causa nel conflitto. I funzionari statunitensi hanno detto che gli Stati Uniti hanno fornito intelligence all’Ucraina per aiutare a contrastare l’assalto russo, ma hanno negato che queste operazioni includano dati precisi di puntamento.