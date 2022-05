Zelensky: "Quello dei russi a Mariupol non è un'azione militare ma una tortura"

globalist

6 Maggio 2022 - 16.23

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, , in un discorso in video da Kiev alla Chatham House, noto think tank britannico, ha dichiarato: “I russi credono di poter restare impuniti rispetto ai loro crimini di guerra poiché hanno il potere di uno Stato nucleare”.

Per Zelensky, l’attacco delle forze di Mosca all’Azovstal di Mariupol non è un’azione militare ma una tortura per gli assediati che stanno venendo presi per fame. Una strategia, ha rincarato, frutto “dell’atteggiamento bestiale” dei militari russi alimentato a suo dire da decenni di odio e di propaganda anti ucraina.