Il mostro antisemita è risorto con Putin

Umberto De Giovannangeli

5 Maggio 2022 - 15.02

L’ideologia ha un ruolo fondamentale nella guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina. Globalist l’ha documentato con articoli, analisi, avvalendosi di contributi di personalità di primissimo piano nell’ambito della storiografia, della filosofia, della ricerca culturale.

Tra queste personalità, c’è Ksenia Svetlova. Ex membro della Knesset, la professoressa Svetlova è direttore del programma Israele-Medio Oriente al Mitvim – l’istituto israeliano per la politica estera regionale, e policy fellow all’Istituto per la politica e la strategia dell’Università Reichmann.

Superata la red line revisionista

Scrive la professoressa Svetlova: “Un diplomatico esperto e un uomo istruito, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov sapeva perfettamente cosa stava dicendo quando è esploso in una filippica su ebrei, antisemiti e Hitler in un’intervista questa settimana alla TV italiana. Non si è trattato né di un lapsus né di un errore, e nessuno al Cremlino chiede di correggere le sue parole o di scusarsi per esse.

I commenti di Lavrov sono stati uno dei più chiari passaggi della linea rossa revisionista della Russia da quando ha invaso l’Ucraina. Ha dichiarato: “Che importa se Zelenskyy è ebreo? Il fatto non nega gli elementi nazisti in Ucraina. Credo che anche Hitler avesse sangue ebreo. Non significa assolutamente nulla… gli antisemiti più ardenti sono di solito ebrei”.

Lavrov ha scatenato un’immediata indignazione in Israele e ben oltre, con i funzionari israeliani che hanno definito i suoi commenti una falsità “imperdonabile”, radicata nell’errore storico e nelle teorie deliranti della cospirazione, che svilisce gli orrori dell’Olocausto nazista e trasforma le vittime in carnefici. Ma il ministero degli esteri russo ha raddoppiato: Per Mosca, i rimproveri “spiegano in larga misura perché l’attuale governo israeliano sostiene il regime neonazista di Kiev”.

Chiunque in Israele abbia pensato una volta che andava bene tacere mentre Putin e i suoi aiutanti paragonavano serialmente Volodymyr Zelenskyy, un presidente ebreo dell’Ucraina, a un nazista, e giustificavano una guerra sanguinosa contro Kyiv usando l’orrendo termine “de-nazificazione” in stile Goebbels, deve fare i conti con la realtà. Il Cremlino non ha problemi a macellare qualsiasi vacca sacra.

Quando Putin e il suo fedele servitore Lavrov hanno bisogno di giustificare la crociata contro un presidente ucraino che si dà il caso sia un ebreo, qualsiasi paragone, metafora, iperbole o calunnia è sufficiente. Nulla – dai fatti alle norme umane di base – è sacro: in questo Putinverse, gli ucraini stanno uccidendo altri ucraini a Mariupol, Bucha e Irpin “perché sono nazisti”, gli ebrei sono “i peggiori antisemiti” e nelle vene di Hitler scorreva “sangue ebraico”.

L’establishment israeliano è stato sinceramente indignato da queste dichiarazioni, e per molti è stato uno shock, un brusco allontanamento da ciò che è comunemente descritto qui come “il filosemitismo di Putin”. Ma per i russofoni in Israele, Ucraina e Russia, non c’era nulla di nuovo.

Un tempo, il poeta-trovatore russo Vladimir Vysotsky cantava una canzone satirica su come gli ebrei fossero ovunque, riflettendo quello che era lo sport nazionale in Unione Sovietica: individuare gli ebrei e meravigliarsi della loro forza e influenza. In quei giorni, l’antisemitismo era parte integrante della politica ufficiale sovietica, e gli ebrei erano tenuti lontani da università e posti di lavoro prestigiosi perché non avrebbero automaticamente superato il “profilo di sicurezza”.

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica, l’antisemitismo in Russia non è certo scomparso, ma per un po’ non è stato integrato in una politica ufficiale. La Russia voleva mantenere stretti legami con Israele – uno stretto alleato degli Stati Uniti, e Mosca aveva anche “bisogno” degli ebrei, per promuovere un’immagine specifica: Quella di una nazione vittoriosa che ha liberato i campi di sterminio della seconda guerra mondiale e ha salvato il mondo dal bacillo nazista, costruendo una società inclusiva mentre l’Occidente veniva di nuovo infettato dal nazismo.

Lo stato russo ha permesso alle comunità ebraiche in Russia di fiorire, in particolare quelle guidate dal movimento ultraortodosso Chabad; ha ospitato concerti speciali di Hannukah al Cremlino e ha celebrato la Giornata Internazionale della Memoria dell’Olocausto.

Allo stesso tempo, non ha impedito ai peggiori antisemiti, che erano abbastanza vicini al Cremlino, di diffondere bugie viziose – per esempio sui piani ucraini di reinsediare gli ebrei nel Donbas, o che la Russia è stata costretta a intervenire prima che l’Ucraina costruisse “campi di concentramento” e iniziasse a “gasare la gente”.

Come segno del potere intimidatorio del filosemitismo di Putin, va notato che nessuna grande organizzazione ebraica in Russia ha osato denunciare le parole di Lavrov.

In tempi di crisi – per esempio, quando un aereo dei servizi segreti russi è stato abbattuto in Siria (un attacco inizialmente incolpato di Israele, ma poi rivelato come un errore dei sistemi di difesa aerea siriani) – o solo di rabbia, per esempio quando la ginnasta israeliana Linoy Ashram ha vinto la medaglia d’oro nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo, ponendo fine al monopolio ventennale della Russia, la finestra di Overton si sposta con velocità spaventosa.

I social network si sono improvvisamente riempiti di malizia antisemita, il termine “Stato ebraico” è diventato un atto d’accusa, mentre gli ebrei sono tornati ad essere “Zhidi”, il comune insulto russo che, per un certo periodo, era diventato sconveniente sulla pubblica piazza. Dopo un orribile incendio del 2018 in un centro commerciale di Kemerovo, vari circoli cristiani hanno sostenuto che gli ebrei erano dietro la tragedia, poiché coincideva con una festa ebraica. I circoli ortodossi russi ultranazionalisti, che hanno goduto di un crescente accesso al Cremlino, hanno a lungo propagato teorie cospirative antisemite.

È interessante notare che in questi giorni la propaganda di Putin spesso paragona la persecuzione dei russi a quella degli ebrei, come una forma di supercessionismo. Un cantante pro-Cremlino, Shnurov, ha persino prodotto una nuova canzone chiamata “No Entry: Russi e cani”, che conteneva i versi immortali: “Un russo è ora come un ebreo a Berlino nel 1940… I russi sono i nuovi Zhid. Volete che bruciamo tutti in un forno!”.

Vladimir Solovyev, il principale propagandista del Cremlino e oggetto di sanzioni UE, sostiene che gli “europei” lo stanno “perseguendo perché è un ebreo”. Molte figure pro-Putin si lamentano apertamente che gli ebrei “originali” sono ostinatamente ciechi a quello che chiamano nazismo ucraino, e hanno persino la chutzpah di protestare contro l'”operazione militare speciale” per “denazificare” l’Ucraina.

La tensione tra la Russia e Israele è in aumento da due mesi dopo l’invasione. La propaganda televisiva russa condanna gli ebrei russi che “hanno lasciato la loro patria in un’ora critica e ora si nascondono in Israele”, ed elenca artisti e giornalisti, sia in Russia che all’estero, critici della guerra (o, nel loro cremlinspeak, “che incitano all’odio contro i russi”), menzionando esplicitamente che tutti loro hanno nomi ebrei.

Ma le dichiarazioni di Lavrov hanno fatto sì che Israele non avesse altra scelta che reagire e non hanno usato mezzi termini. Quindi, la saga di Lavrov, che era troppo forte per essere ignorata, avrà effettivamente un effetto tangibile sulla politica di Israele verso la Russia e l’Ucraina?

Dato che la ragione principale di Israele per mantenere l’equilibrio con la Russia era la sicurezza nazionale, in particolare per quanto riguarda la Siria, a nord, dove la Russia controlla lo spazio aereo e potrebbe interferire a piacimento con le operazioni di Israele contro Hezbollah e Iran, è sicuro assumere che, almeno per il momento, non ci saranno grandi cambiamenti in questa politica.

Mentre Israele ha dovuto affrontare le offese di Lavrov, è ancora difficile immaginare che domani Gerusalemme inizierà a fornire armi all’Ucraina, a introdurre sanzioni contro imprese o individui russi o, nonostante l’appello di Zelenskyy, a richiamare il suo inviato a Mosca. La paura di sfidare la Russia è ancora lì, e data la crisi di coalizione sempre bollente in Israele, aprire un nuovo fronte con Mosca difficilmente è una priorità per il primo ministro di Israele.

Allo stesso tempo, non c’è dubbio che le tensioni tra Russia e Israele aumenteranno. A parte il suo reiterato abuso dell’Olocausto e dell’antisemitismo, Mosca sta giocando con Israele su altri fronti in parallelo, per ottenere una leva: riaffermando il suo sostegno al caso palestinese, rimproverando l’attività israeliana in Siria. Con il tempo, ci sono pochi dubbi che Mosca imporrà più richieste e restrizioni. La chiesa di Sant’Alessandro, una proprietà che la Russia guarda nella Città Vecchia di Gerusalemme, potrebbe diventare un nuovo pomo della discordia.

Mentre Israele sperava di poter continuare in qualche modo a soddisfare sia la Russia che l’Ucraina, sembra che Mosca non si aspetti niente di meno che una completa obbedienza, e anche allora, il Cremlino continuerà a usare la carta ebraica in qualsiasi modo che si adatti alle sue esigenze.

Alla Gerber, la fondatrice e direttrice del Russian Research and Educational Holocaust Center, una volta mi disse che l’antisemitismo in Russia è come un treno che riposa nei binari: Oggi non è in servizio attivo, ma quando c’è la necessità di ricorrervi, il treno può accelerare davvero molto velocemente”.

Fin qui la professoressa Svetlova.

Un altro contributo di grande interesse è quello di Enrico Franceschini che su La Repubblica scrive tra l’altro: “Il mostro antisemita è risorto con Putin. Il presidente ha concesso libertà di religione, anche agli ebrei. I gruppi nazionalisti che lo appoggiano, tuttavia, esibiscono slogan e un’ideologia denigratoria nei confronti degli ebrei. Putin ha avuto amici ebrei fin dall’infanzia e con alcuni è ancora strettamente legato. Inoltre giustifica l’invasione dell’Ucraina con la necessità di “denazificare” l’Ucraina. Tuttavia il filosofo Jason Stanley, docente a Yale, afferma che è necessario ribaltare il discorso.

È Putin, ha spiegato Stanley in un’intervista al New York Jewish Week, a rappresentare oggi il baluardo dell’antisemitismo. I suoi discorsi sui nazisti e presunti genocidi in cui si banalizza la Shoah rappresentano infatti una porta aperta all’antisemitismo e un pericolo per gli ebrei: “Il regime di Putin è un regime nazionalista cristiano, e il nazionalismo cristiano è una minaccia per gli ebrei ovunque. Non credo che stia cercando di convincere qualcuno. Penso piuttosto che stia cercando di deridere il linguaggio della Shoah”.

Per Stanley questa retorica rappresenta “l’antisemitismo dell’Europa orientale” che “prende la forma nel dire che noi ebrei abbiamo rubato la narrazione del vittimismo”. Con questi discorsi il presidente russo “prende in giro gli ebrei”. La sua tesi, continua Stanley, è che “le vere vittime siano i russi cristiani in Ucraina orientale: quelle sono le vittime del genocidio, non il discendente di sopravvissuti alla Shoah, il leader ebreo dell’Ucraina”. Questo, spiega il filosofo, figlio a sua volta di sopravvissuti, è uno dei problemi principali: “Il nazionalismo cristiano è antisemita fino al midollo”.



In un articolo pubblicato dal Guardian, il professor Stanley amplia la sua riflessione e traccia un parallelo con il fascismo. Quest’ultimo, scrive, è “un culto del leader, che promette la restaurazione nazionale di fronte a presunte umiliazioni commesse da minoranze etniche o religiose, da liberali, femministe, immigrati e omosessuali. Il leader fascista sostiene che la nazione è stata umiliata e la sua mascolinità minacciata da queste forze. Deve riconquistare la sua antica gloria (e spesso il suo antico territorio) con la violenza. Egli si offre come l’unico che può ripristinarla”.

A essere indicati come primo agente nemico di questa restaurazione sono gli ebrei, sottolinea il filosofo. Sarebbero loro in questa visione distorta a utilizzare “gli strumenti della democrazia liberale, dell’umanesimo laico, del femminismo e dei diritti dei gay” per introdurre “decadenza, debolezza e impurità”. Contro gli ebrei si scaglia così il fascismo che giustifica la sua violenza “offrendo di proteggere una presunta identità pura religiosa e nazionale dalle forze del liberalismo. In occidente, il fascismo si presenta come il difensore della cristianità europea contro queste forze, così come la migrazione musulmana di massa. Il fascismo in occidente è quindi sempre più difficile da distinguere dal nazionalismo cristiano”.

Ovvero da quello promosso da Putin, sostiene Stanley, che si autoidentifica come “leader globale del nazionalismo cristiano, ed è sempre più considerato tale dai nazionalisti cristiani di tutto il mondo”. In conclusione, se non ci sono più le persecuzioni etniche dell’era di Stalin, succede ancora di sentire i russi parlare male degli ebrei: “evrei”, ebreo, o “zhid”, giudeo, vengono usati nel linguaggio comune come insulti. Nell’affermare che “anche Hitler aveva sangue ebraico”, il ministro Lavrov ha in fondo semplicemente rivelato un sentimento antisemita che appartiene alla storia della Russia.