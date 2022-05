Ucraina, la telefonata Putin-Macron è durata più di 2 ore: ecco cosa si sono detti

globalist

3 Maggio 2022 - 15.17

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo russo, Vladimir Putin, durato più di due ore. Lo riferisce la Ria Novosti citando la tv francese. Il Cremlino ha reso noto una parte della telefonata tra i due.

“È proseguito lo scambio di opinioni sulla situazione in Ucraina. Il presidente della Russia ha informato dello stato di avanzamento di un’operazione militare speciale per proteggere le repubbliche del Donbass, compresa la liberazione di Mariupol e l’evacuazione dei civili detenuti dai nazionalisti nell’acciaieria di Azovstal conformemente all’accordo raggiunto in un incontro tra Vladimir Putin e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres il 26 aprile”, ha affermato il Cremlino in una nota.

“La parte francese ha espresso preoccupazione per il problema emergente di garantire la sicurezza alimentare globale. In questo contesto, Vladimir Putin ha sottolineato che la situazione in materia è complicata principalmente a causa delle sanzioni dei Paesi occidentali e ha rilevato l’importanza del funzionamento senza ostacoli della logistica globale e delle infrastrutture di trasporto”, ha affermato il Cremlino in una nota.

“La Russia è ancora aperta al dialogo con l’Ucraina” ma “i Paesi Ue ignorano i crimini di guerra delle forze ucraine e i loro bombardamenti sulle città e i villaggi del Donbass”. E ancora: “L’Ucraina manca di preparazione e non è pronta per negoziati seri” per porre fine al conflitto con la Russia.

“L’Occidente potrebbe aiutare a fermare queste atrocità esercitando un’influenza appropriata sulle autorità di Kiev, così come fermando la fornitura di armi all’Ucraina”.

Si tratta del primo colloquio tra Macron e Putin dopo le presidenziali francesi. Probabilmente, Macron ha tentato ancora una volta a convincere Putin a riprendere i negoziati per lo stop al conflitto in Ucraina.