Putin e il "putinismo": Lenin si rivolta nella tomba mentre Hitler...

Umberto De Giovannangeli

3 Maggio 2022 - 14.31

Toccare certi fili porta a un cortocircuito irrimediabile. Soprattutto quando quei fili collegano il presente alla più immane tragedia che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto: l’Olocausto. Più e più volte la propaganda russa ha fatto riferimento a questa tragedia senza eguali piegandola ad una narrazione propagandistica che ha fatto scempio della memoria di 6 milioni di ebrei, mezzo milione di rom…, sterminati nei lager nazisti.

Genocidio, denazificazione e ora pure la parentela ebraica di Adolf Hitler. Guai a ritenere che questo sfregio alla storia e all’umanità riguardi solo Israele e la diaspora ebraica. Guai a ridurre il tutto a una delirante farneticazione.

Globalist ha dato ampia documentazione, con contributi di assoluta rilevanza, dell’armamentario ideologico del nazionalismo russo messo in campo per giustificare, in chiave interna, la guerra d’aggressione contro l’Ucraina.

Un nazionalismo aggressivo, “imperante”, volto alla conquista di territorio e alla soggiogazione di popoli, ha bisogno non soltanto della forza delle armi, ma anche di una narrazione che vede nell’altro da sé come una minaccia da estirpare con ogni mezzo, anche il più estremo. E’ valso per il nazismo, vale oggi per il “putinismo” che, è bene chiarirlo subito, nulla ha che fare con il leninismo o con il “sovietismo”.

I riti evocati dall’armamentario ideologico del “putinismo” risalgono all’epoca pre-sovietica, alla Russia zarista, ai fasti imperiali di quell’epoca. Il riferimento alla Grande Guerra Patriottica o alla denazificazione operata dagli ideologhi di regime, è una giustapposizione fittizia, disorientante. Ora, però, brandendo l’Olocausto, si sono spinti oltre ogni limite, storico, culturale, morale… E tutto questo, è bene scolpirlo sulla pietra, non riguarda, non può, non deve riguardare solo gli Ebrei.

Visto da Israele

Di grande interesse è l’analisi di Anshel Pfeffer, storica firma di Haaretz Scrive Pfeffer: “Uno dei termini ebraici più evocativi usati per descrivere gli autori dell’Olocausto è ha’natzim ve’ozrehem – i nazisti e i loro aiutanti. Nell’Israele di oggi, si intendono i tedeschi che pianificarono ed eseguirono la distruzione degli ebrei d’Europa, insieme ai collaboratori di altri paesi europei che li aiutarono. Persone come la guardia del campo di concentramento ucraino John Demjanjuk, l’ultima persona ad essere processata in Israele per crimini di guerra nazisti. Non tutti questi ricongiungimenti erano gioiosi. In alcuni casi, i sopravvissuti si trovarono faccia a faccia con uomini e donne che erano stati con loro nei ghetti e nei campi – come loro aguzzini.

Originariamente, “gli aiutanti” si riferivano agli ebrei che avevano servito come membri della Judenräte o come kapos, a volte sotto coercizione e a volte collaborando volontariamente con i tedeschi. La ragione principale per l’approvazione della legge era quella di fornire uno sbocco legale per incriminare questi collaboratori, invece di lasciarli alla giustizia dei vigilanti e della folla.

Dei circa 40 processi celebrati in base alla legge (il numero preciso non è noto perché molti dei fascicoli sono tuttora sigillati), solo tre furono di non ebrei. Infatti, solo il processo di Adolf Eichmann nel 1961 fu di un membro effettivo del partito nazista.Infatti, la legge in base alla quale Demjanjuk fu processato, condannato e poi assolto in appello è la fonte del termine. E in origine, “i loro aiutanti” significava qualcosa di piuttosto diverso.

Alla nascita di Israele, c’erano priorità molto più pressanti per il nuovo stato in difficoltà che tenere processi per crimini di guerra. Ma la pressione sul governo Ben-Gurion per far passare la legge sui “nazisti e i loro aiutanti” veniva letteralmente dalle strade – dove centinaia di migliaia di sopravvissuti all’Olocausto, che costituivano una parte significativa della popolazione di Israele in quei primi anni, incontravano quotidianamente vecchi conoscenti della guerra. La maggior parte dei processi si sono tenuti negli anni ’50, e i condannati hanno ricevuto principalmente pene detentive relativamente brevi (l’unica condanna a morte è stata commutata in appello in due anni di prigione). Erano principalmente sedi in cui gli accusatori potevano testimoniare, affrontando gli imputati: processi penali, ma per molti versi affari interni dei sopravvissuti, e i procedimenti erano a malapena coperti dai principali media israeliani. Negli anni ’60, c’erano molte meno denunce e una maggiore riluttanza da parte dei procuratori ad andare a processo. Il tempo che era passato permetteva una prospettiva più sfumata delle circostanze impossibili in cui la maggior parte degli ebrei erano diventati collaboratori e, forse, un atteggiamento più indulgente. L’ultimo dei “processi kapo” fu nel 1972.

Non molto tempo dopo, la questione delle guardie di concentramento ucraine che erano diventate cittadini statunitensi naturalizzati dopo la guerra – tra cui Demjanjuk, l’uomo erroneamente identificato come “Ivan il Terribile” di Treblinka (Demjanjuk, sarebbe emerso, aveva servito a Sobibor) – iniziò a dominare i titoli dei giornali, e “i loro aiutanti” divennero non-ebrei nella psiche collettiva israeliana. Questo spostamento sottolinea un’altra importante etichetta dell’Olocausto. Per noi, israeliani e la maggior parte degli occidentali, i “nazisti” erano e rimangono il tipo originale: I membri tedeschi del partito nazista. Tutti gli altri – anche quelli che ebbero un ruolo centrale nello sterminio o combatterono a fianco della Wehrmacht – sono “aiutanti”, “collaboratori” o, in casi come gli italiani, “fascisti”.

Per noi è così difficile etichettare gli altri come veri nazisti che anche quelli che oggi professano di seguire la stessa ideologia vengono chiamati “neonazisti”; ritardatari, non quelli veri.

Ecco perché gli ultimi due mesi, quando la più grande guerra europea dal 1945 infuria in Ucraina, sono stati così disorientanti. A differenza di noi, i russi non hanno problemi a usare la parola “nazisti” per descrivere i loro nemici. E non è iniziato solo quando Vladimir Putin si è preso la responsabilità di liquidare la nazione ucraina come sua missione storica.

Chiunque abbia anche solo una fugace conoscenza della propaganda sovietica del dopoguerra sarà consapevole di quanto spesso i nemici interni o esterni, reali o percepiti, fossero etichettati come “nazisti”. Questo includeva i nazionalisti ucraini, che almeno avevano collaborato con i tedeschi durante la guerra. Ma includeva anche ex alleati come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, e anche gli ebrei sovietici che avevano avuto la temerarietà di celebrare la loro identità religiosa e sostenere il nuovo stato ebraico (che Joseph Stalin stesso aveva inizialmente sostenuto, fino a quando David Ben-Gurion ha chiarito che preferiva allineare Israele con l’Occidente).

Stalin e i suoi successori avevano chiaro che l’Unione Sovietica era stata la più grande vittima dei nazisti (almeno in termini numerici, avevano ragione) e quindi erano gli unici veri liberatori dell’Europa – e guai a qualsiasi polacco, ceco o ungherese che avrebbe preferito non essere occupato dai loro nuovi liberatori per i successivi tre decenni e mezzo.

La Grande Guerra Patriottica può essere finita nel 1945 – è iniziata solo nel 1941, naturalmente, perché prima c’erano stati gli innominabili due anni del Patto Molotov-Ribbentrop – ma chiunque abbia continuato a sfidare la dominazione sovietica dopo di allora era anch’esso un “nazista”.

Questo è anche il motivo per cui l’Unione Sovietica si è rifiutata di riconoscere gli ebrei come vittime uniche dell’era nazista e ha insistito nell’usare il termine generico “vittime del fascismo”.

Tra due settimane, il 9 maggio, i russi celebreranno la loro vittoria sul nazismo ricreando la “liberazione” dell’Europa nelle rovine fumanti di Mariupol e altre città ucraine. Non importa che il 9 maggio sia una festa nazionale anche in Ucraina o che milioni di ucraini siano stati uccisi – sia come civili che come soldati dell’Armata Rossa – perché per i russi, o sei dalla loro parte o sei un nazista.

Israele sta ancora cercando piuttosto pateticamente di rimanere “neutrale” nella guerra Russia-Ucraina, ma la campagna di “denazificazione” della Russia in Ucraina è una sfida diretta al modo in cui gli israeliani intendono l’Olocausto. Infatti, per certi versi è quasi un’immagine speculare. Anche noi ci vediamo come le vittime finali, con tutti gli altri o “nazisti”, “i loro aiutanti” o osservatori disinteressati che non avrebbero aiutato (con l’eccezione di alcuni gentili “giusti”).

I milioni di ebrei d’Europa erano nati cittadini dei loro paesi. Ma furono sterminati come ebrei, dopo essere stati abbandonati e deportati dai loro paesi di nascita. E quando ci siamo presi la responsabilità di commemorare la loro memoria e di costruire uno stato sovrano dove gli ebrei si sarebbero difesi e avrebbero trovato sempre un rifugio, abbiamo coniato “Mai più” come motto di sopravvivenza.

Ascoltate attentamente Putin e i suoi propagandisti del Cremlino mentre spiegano perché non avevano altra scelta che imbarcarsi nella loro “operazione militare speciale” per rimuovere la “giunta nazista” a Kiev e prevenire un “genocidio di russi”. Può essere totalmente falso, ma suona notevolmente simile alla retorica dei politici israeliani. È un paragone fraudolento in termini storici, ma si tratta degli stessi tropi e i russi, come noi, si vedono come le uniche vittime.

La falsa narrazione “nazista” della Russia deve essere sfidata ed è dovere di Israele farlo, specialmente nel Giorno della Memoria. Questo significa non solo abbandonare la politica di neutralità sbagliata, ma anche essere più onesti con le nostre lezioni sull’Olocausto.

“Mai più” non può più significare solo “Mai più per noi”. Deve significare riconoscere che anche se l’Olocausto è stato unico nel suo implacabile prendere di mira ogni ebreo e i suoi metodi industrializzati di sterminio, gli impulsi genocidi che hanno motivato i nazisti e i loro aiutanti sono apparsi da allora, ancora e ancora, e ora stanno ancora una volta dirigendo un altro genocidio in Europa”.

Fin qui Pfeffer

La rivolta degli ebrei d’America

A darne conto è Ben Samuels, corrispondente di Haaretz da Washington: “ Le maggiori organizzazioni ebraiche e i funzionari statunitensi lunedì hanno condannato duramente i commenti del ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov che paragona il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad Adolf Hitler.

Il presidente del World Jewish Congress Ronald S. Lauder ha detto che si è unito al primo ministro Naftali Bennett e al ministro degli Esteri Yair Lapid nel “deplorare gli infelici commenti del ministro degli Esteri Lavrov che vanno oltre ogni retorica legittima e ammissibile”. Paragonare qualsiasi ebreo, per non parlare del presidente ucraino Zelensky, a Hitler è oltre il limite, e accusare gli ebrei di antisemitismo alimenta i programmi dei peggiori antisemiti e neonazisti”. Lauder ha invitato Lavrov a ritrattare pubblicamente i suoi commenti “per evitare di versare ulteriore benzina su un fuoco antisemita globale già in aumento”.[…]. L’amministratore delegato dell’American Jewish Committee David Harris, parlando a nome della sua organizzazione, ha detto “abbiamo ripetutamente detto che la denazificazione è necessaria – a Mosca, non a Kiev. Il ministro degli Esteri russo Lavrov, uno degli aiutanti in capo di Putin, chiarisce il perché. La sua dichiarazione è grottesca”.

L’Anti-Defamation League ha aggiunto che Lavrov “si è rivolto ad analogie altamente offensive e falsi paragoni” nei suoi “sforzi trasparenti e disperati per giustificare l’invasione della Russia in Ucraina”, aggiungendo che “questo uso improprio di nazisti, Hitler e l’Olocausto deve finire”.

The U.S. Special Envoy to Monitor and Combat Antisemitism’s office ha notato che questa non è la prima volta che i russi hanno “cinicamente accusato i suoi vicini di neonazismo e fascismo come copertura per le proprie provocazioni e abusi dei diritti umani”, aggiungendo “non solo le accuse del Cremlino contro l’Ucraina sono false, la sua disinformazione distoglie dagli sforzi reali e criticamente importanti a livello mondiale per combattere l’antisemitismo, la distorsione e la negazione dell’Olocausto, e altre forme pericolose di estremismo violento motivato razzialmente o etnicamente. “

Il rappresentante Steve Cohen, un democratico ebreo del Tennessee, nel frattempo ha condiviso un articolo sulle osservazioni di Lavrov, aggiungendo “come ha risposto il marinaio ucraino, ‘Russian….go f**k yourself.”, conclude Samuels.

Draghi disgustato

Le parole di Lavrov sono state “aberranti” e “la parte su ‘Hitler ebreo’ è veramente oscena”. Mario Draghi commenta con durezza l’intervista del ministro degli Estrei russo Serghei Lavrov alla trasmissione Zona Bianca, su Rete 4, andata in onda domenica 1 maggio. In Italia “c’è libertà di espressione. Il ministro Lavrov appartiene a un paese dove non c’è libertà di espressione. Questo paese, l’Italia, permette di esprimere le proprie opinioni liberamente, anche quando sono palesemente false, aberranti. Quello che il ministro Lavrov ha detto è aberrante”, ha affermato il presidente del Consiglio, commentando in particolare il passaggio in cui Lavrov ha paragonato Zelensky a Hitler.

Caro presidente Draghi, l’aberrante regime di cui Lavron è ministro degli Esteri era tale anche quando sterminava il popolo ceceno o aiutava il “macellaio di Damasco”, Bashar al-Assad, a reprimere nel sangue la rivolta del popolo siriano. Ma con quel regime si facevano affari, per non dire altro.