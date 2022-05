Guerra in Ucraina: Israele e Turchia, quei mediatori interessati

Umberto De Giovannangeli

2 Maggio 2022 - 14.25

Israele, tanto fumo sul fronte ucraino

A darne conto è una delle firme di punta di Haaretz: Alon Pinkas.

Scrive Pinkas: “ “I posti più caldi dell’inferno sono riservati a coloro che in un momento di grande crisi morale mantengono la loro neutralità”. – Dante, “La Divina Commedia”, Parte 1, “Inferno”.

Fumfering – una parola che deriva dallo yiddish – significa borbottare, mormorare, mormorare, tergiversare, vacillare, essere evasivo, temporeggiare e temporeggiare. Fumfering è anche il termine giusto per descrivere la politica immorale e imprudente di Israele sulla crisi e la guerra in Ucraina.

In una settimana in cui la Russia ha intensificato i combattimenti e ha fatto vibrare ancora una volta le sue armi nucleari, mentre il presidente degli Stati Uniti ha chiesto al Congresso 33 miliardi di dollari di aiuti all’Ucraina, la politica di Israele sembra trascendere la fumisteria ed è semplicemente insostenibilmente imprudente e moralmente imbarazzante. Venerdì è il giorno numero 65 della guerra, e per 65 giorni Israele ha aggirato in punta di piedi la questione della condanna della Russia, spiegando che ci sono “sensibilità strategiche” nelle relazioni con Mosca – che suona sempre più come una scusa zoppa e ingiustificabile.

Israele ha adottato un tipo di quasi-neutralità palesemente immorale e politicamente imprudente. “Neutralità” è un termine fuorviante in questo contesto. Agendo presumibilmente in modo neutrale – fondamentalmente approvando il falso approccio “bifronte” – Israele sta essenzialmente sostenendo la Russia.

Inoltre, questa “neutralità” significa che Israele si astiene palesemente dallo stare con gli Stati Uniti, il suo mega-alleato strategico, benefattore militare e ombrello diplomatico di sostegno.

Con l’evolversi della crisi ucraina pre-invasione, la politica israeliana di recinzione aveva qualche merito. Non c’era una vera pressione americana per dichiarare pubblicamente una politica, e la posizione di difesa di Israele garantiva cautela – considerando la presenza della Russia in Siria e la necessità di coordinare le zone di volo per consentire gli attacchi aerei israeliani su obiettivi iraniani. È altamente discutibile se questi attacchi aerei abbiano ottenuto qualcosa di sostanziale o anche solo leggermente alterato il comportamento dell’Iran.

È ancora più discutibile se la posizione di Israele – che la Russia è cruciale per contenere l’Iran e alla fine lo spingerà fuori dalla Siria – sia qualcosa di diverso da un pio desiderio. Poi c’è Vladimir Putin, a lungo considerato un amico da Israele, qualcuno che, secondo il precedente primo ministro, era “in una lega diversa” insieme a Donald Trump e quel precedente primo ministro. Ma finché Putin minacciava solo l’invasione, non c’era una vera ragione per Israele di schierarsi.

Poi è arrivata la piena incursione russa, il bombardamento delle città ucraine, l’uccisione indiscriminata di civili, le inevitabili atrocità e la creazione deliberata di una crisi di rifugiati. La Russia ha anche minacciato di intensificare la guerra in altri paesi o di usare armi non convenzionali.

Dall’altra parte, gli Stati Uniti sono stati fermi di fronte all’aggressione di Putin. Joe Biden ha consolidato la Nato, ha imposto pesanti sanzioni alla Russia e alla fine lo ha definito un macellaio e un criminale di guerra, chiedendosi ad alta voce se un tale uomo possa “rimanere al potere”.

Israele, il più grande alleato dell’America, con cui ha “un rapporto incrollabile” basato su “valori condivisi”, è rimasto totalmente in silenzio. Ha rifiutato di condannare l’aggressione o le atrocità russe. Infatti, mentre una bandiera ucraina veniva proiettata sui municipi e sui palazzi del parlamento di tutto il mondo, l’immagine proiettata sul Muro Occidentale nella Città Vecchia di Gerusalemme era una bandiera ucraina accanto a una russa. Potete immaginare i capricci di “antisemitismo” se una città europea proiettasse una bandiera israeliana e una di Hamas o Hezbollah insieme perché “ci sono due parti”?

Israele è rimasto auto-dichiarato neutrale, senza impegnarsi con la coalizione degli Stati Uniti, la Nato, l’UE e i paesi asiatici.

Non solo, Israele si è grandiosamente nominato mediatore, un esercizio ridicolo di presunzione e futilità. Israele non ha alcuna esperienza di mediazione internazionale, e Putin non ha mai voluto negoziare con l’Ucraina ma solo con gli Stati Uniti e la Nato. E un mediatore, per definizione, ha bisogno di influenza e potere su entrambe le parti per stabilire la credibilità, qualcosa che Israele chiaramente non possiede.

Gli Stati Uniti hanno tollerato le buffonate di mediazione di Israele solo perché erano più un fastidio di breve durata che un vero disturbo.

C’è una frase potente e un ethos concomitante nella lingua ebraica e nel concetto di storia di Israele: “Dall’Olocausto alla rinascita”.

Letteralmente, significa che la storia ebraica procede dal genocidio in Europa tra il 1939 e il 1945 alla creazione dello Stato di Israele nel 1948 e alla rigenerazione della vita nazionale e sovrana ebraica.

Figurativamente, rappresenta intuizioni storiche più profonde sul continuum della storia ebraica, ed è per questo che è spesso usato in combinazione con un’altra espressione: “Mai più”. Cioè, non solo il popolo ebraico non dovrebbe mai permettere un secondo Olocausto, ma gli orrori dell’omicidio metodico di massa e la tragedia del quasi-annientamento devono essere appresi come un fenomeno umano ricorrente. E gli ebrei, a causa della loro esperienza, devono essere sempre all’erta e mettere in guardia a voce contro questo fenomeno.

Sì, l’Olocausto è stato unico per la sua portata e per le vili intenzioni ideologiche che lo sottendono, ma no, non è un evento singolare. Che lo si definisca genocidio o massacro o pulizia etnica, significa lo stesso: la banalità del male che esiste nella natura umana può manifestarsi nella civiltà “avanzata” e “colta”.

Nel frattempo, il governo israeliano si è rifiutato di riconoscere come “olocausto” il genocidio armeno del 1915-1917 che vide tra 600.000 e 1,5 milioni di armeni uccisi dagli ottomani, spiegando che c’erano sensibilità nel rapporto con la Turchia, allora un alleato regionale chiave.

Israele non ha mai reagito al regime dei Khmer rossi guidato da Pol Pot, che uccise da 1,5 a 2 milioni di cambogiani tra il 1975 e il 1979. La Cambogia è lontana.

Israele ha inviato un piccolo ospedale da campo in Ruanda durante il massacro degli Hutu del 1994 di centinaia di migliaia di Tutsi. Ma quello è in Africa.

Poi è arrivata l’Ucraina.

Cosa potrebbe esprimere meglio “Dall’Olocausto alla rinascita” che il ministro della difesa israeliano invitato dal segretario della difesa degli Stati Uniti a una conferenza, nientemeno che in Germania, per discutere i modi per aiutare l’Ucraina.

Settantasette anni dopo l’Olocausto e 74 anni dopo l’indipendenza, il ministro della difesa dello Stato di Israele è stato invitato a partecipare a una conferenza sulla sicurezza europea.

Un’impresa stupefacente. E cosa ha fatto? Ha deciso di non andare, mandando invece un capo dipartimento del ministero della Difesa. Perché? Ufficialmente perché la data, martedì, era due giorni prima del Giorno della Memoria in Israele. Ufficiosamente? Non voleva turbare il molto sensibile e vulnerabile Putin.

L’altra prospettiva che richiede attenzione è quella della politica estera. Ci sono due approcci apparentemente altrettanto legittimi: Uno, si fa la morale dal momento in cui la Russia invade e, impiegando la logica strategica, si sta dalla parte degli Stati Uniti. Israele non l’ha fatto.

Due, si impiega una politica estera realista, o realpolitik. Basate la politica esclusivamente sull’interesse nazionale, la sicurezza nazionale e una chiara lettura del quadro strategico. In questo approccio, Israele equiparava insensatamente le zone di volo condivise con la Russia a un’alleanza strategica condivisa con gli Stati Uniti. Poi Israele si è lamentata che il suo prezioso contributo e le sue profonde preoccupazioni riguardo a un possibile nuovo accordo nucleare iraniano non sono state ascoltate a Washington. Questa non è realpolitik.

Inoltre, si può portare la realpolitik all’estremo grezzo, essere pazienti e convincersi che ci si schiererà con l’inevitabile vincitore. La lettura di Israele della mappa della crisi è stata così accurata che ora si sta schierando con il chiaro perdente.

Quindi, se non prendi la posizione morale, se sbagli il quadro strategico e non stai dalla parte degli Stati Uniti, cosa ti rimane? La fumisteria come politica estera.”

Così Pinkas.

Il Sultano e lo Zar, un complicato matrimonio d’interessi

A raccontarlo è Valeria Talbot, co-head Ispi Mena centre.

Spiega Talbot: “Oltre alla relazione personale tra il presidente turco Erdoğan e il suo omologo russo Putin, la cooperazione tra Turchia e Russia si è sviluppata in diversi ambiti. Il primo, e più importante, è costituito dall’energia, e in particolare dal gas naturale. Con oltre il 33% degli approvvigionamenti di gas, la Russia è il primo fornitore della Turchia, nonostante negli anni la quota russa si sia progressivamente ridotta (era oltre il 60% nel 2011) come conseguenza della politica di diversificazione energetica perseguita da Ankara e all’arrivo sul mercato turco del gas dall’Azerbaigian. Il gas russo, che giunge in territorio turco attraverso due gasdotti sottomarini nel Mar Nero (il Blue Stream, inaugurato nel 2003, e il TurkStream, messo in funzione nel 2020), garantisce dei flussi costanti che non si sono interrotti neanche nelle fasi più critiche delle relazioni bilaterali, come quella seguita all’abbattimento di un jet russo in Siria da parte delle forze turche nell’ottobre del 2015. Al di là del gas, la cooperazione energetica si è estesa anche al nucleare, con la società russa Rosatom che sta sviluppando la prima centrale nucleare turca nell’Anatolia meridionale, centrale che dovrebbe produrre circa il 10% del fabbisogno di elettricità del paese a partire dal 2025.

Va da sé che le forniture energetiche costituiscono la parte più consistente dell’interscambio tra Turchia e Russia. La Russia è il terzo partner commerciale della Turchia, dopo Germania e Cina, con un interscambio di 34,7 miliardi di dollari nel 2021, e il secondo fornitore dopo la Cina con importazioni turche dal paese che sfiorano i 29 miliardi di dollari, mentre le esportazioni turche sono poco meno di 6 miliardi di dollari. È dunque evidente lo squilibrio in termini commerciali a favore di Mosca, sebbene negli anni l’export turco – principalmente macchinari, prodotti alimentari e tessile – sia cresciuto considerevolmente. Oltre ai flussi di gas, dalla Russia provengono consistenti flussi di visitatori che rappresentano una considerevole fetta del settore turistico in Turchia. Nel 2019, prima che la pandemia contraesse il comparto a livello mondiale, i russi sono stati i turisti più numerosi in Turchia con 7 milioni di presenze, cioè circa il 18% del totale. Ma i turisti russi sono stati anche i primi a ritornare quando l’allentamento delle restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia lo hanno consentito. Si stima che nel 2021 i turisti russi nel paese sarebbero stati tra i 4 e i 4,5 milioni. Più di recente alla cooperazione energetica ed economica si aggiunto un nuovo, e più problematico, settore, quello della difesa. Nel 2019 Ankara ha infatti acquistato il sistema di difesa missilistico russo S-400, che però è valso alla Turchia, membro della Nato, l’espulsione dal programma di sviluppo degli F-35 oltre a sanzioni statunitensi.

Tuttavia, alla cooperazione tra Turchia e Russia fa da contraltare una accesa competizione in diversi teatri di crisi, in particolare in Siria e Libia dove i due paesi si trovano su fronti contrapposti, e dove entrambe cercano di consolidare le rispettive posizioni e influenza, evitando allo stesso tempo qualsiasi scontro diretto. Se la compartimentalizzazione degli interessi rimane la caratteristica principale di questa complessa relazione, Ankara, per voce del suo ministro degli Esteri Mevlüt Çavuşoğlu, non ha tardato a definire inaccettabile tanto la decisione della Russia di riconoscere come indipendenti due repubbliche separatiste del Donbass, nell’Ucraina orientale, quanto l’invasione avvenuta due giorni dopo. Mentre il presidente Erdoğan tiene aperti i canali di dialogo sia con Mosca che con Kiev, i suoi tentativi di svolgere una mediazione tra i due fronti non hanno finora trovato riscontro.

Per la Turchia, che ha molto da perdere dal conflitto tra Kiev e Mosca, è in gioco la sicurezza del suo vicinato settentrionale e l’equilibrio di forze nel Mar Nero, area particolarmente sensibile nella storia delle relazioni turco-russe. Su questo sfondo, da una prospettiva turca, l’Ucraina costituisce un argine all’influenza e alla pressione russa nella regione del Mar Nero. In quest’ottica, non sorprende che la Turchia non abbia riconosciuto l’annessione russa della Crimea nel 2014. Proprio a partire da questo periodo le relazioni tra Ankara e Kiev si sono consolidate tanto in ambito economico quanto nel settore della difesa.

L’interscambio tra i due paesi ha raggiunto i 7,4 miliardi di dollari nel 2021, e l’obiettivo è quello di portarlo a 10 miliardi dopo la firma dell’accordo di libero scambio in occasione della visita di Erdoğan a Kiev a inizio febbraio nel pieno della crisi. Ma gli sviluppi più interessanti hanno riguardato soprattutto il settore della difesa. L’accordo di cooperazione, firmato anch’esso a febbraio, per la produzione di droni in Ucraina aggiunge un ulteriore tassello a una partnership che si è intensificata negli anni. Dal 2014 società turche hanno giocato un ruolo rilevante nella modernizzazione del comparto militare ucraino, mentre droni da combattimento turchi, Bayraktar, sono stati utilizzati da Kiev nell’ottobre del 2021 proprio contro forze russe nel Donbass, suscitando dure reazioni da parte di Mosca.

Sebbene non abbia mancato di manifestare il proprio sostegno all’Ucraina, la Turchia si guarda bene dal compiere mosse che possano compromettere i suoi interessi e la relazione con Mosca. Tuttavia, dopo avere riconosciuto la situazione sul campo come una vera e propria guerra, il governo turco si è appellato alla piena applicazione della Convenzione di Montreux che dal 1936 regolamenta il regime degli stretti. In base alla Convenzione, quindi, le navi militari degli stati belligeranti non possono passare attraverso il Bosforo e i Dardanelli in tempo di guerra, fermo restando il loro diritto di transito per ritornare alle basi nel Mar Nero.

Una mossa dovuta quella di Ankara, che si trova costretta a un difficile esercizio di bilanciamento tra interessi e partner diversi, inclusi quelli della Nato. Come in passato, anche in questo caso sembra altamente improbabile un’adesione turca alle sanzioni statunitensi ed europee, sulla cui efficacia Ankara non ha mancato di esprimere dubbi”, conclude Talbot.

Mediatori improbabili, forse, di certo, però, protagonisti. Israele e Turchia mostrano di più dell’Europa. E non è solo apparenza.