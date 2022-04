Ucraina, l'Oms allarmato dalla scarsa vaccinazione dei bambini contro morbillo e polio

globalist

29 Aprile 2022 - 11.34

Preroll

La guerra crea danni diretti e collaterali. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) esprime la sua preoccupazione per la bassa copertura vaccinale dei bambini ucraini contro il morbillo e la poliomielite, considerato che nel Paese si sono già registrati focolai per entrambe le malattie. “L’Oms sta lavorando con il Ministero della Salute per fornire la vaccinazione contro il Covid-19 e quelle di routine dei bambini, ma il conflitto rende l’accesso ai vaccini molto difficile”, spiega Jarno Habicht, capo dell’ufficio nazionale dell’Oms in Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo i dati resi noti dall’Oms, in Ucraina l’85% dei bambini idonei ha ricevuto la prima dose di vaccino contro il morbillo nel 2020, dieci punti in meno rispetto al 95% raccomandato per raggiungere l’immunità di gregge. Già in passato, riferisce ancora l’Oms, la bassa copertura vaccinale aveva portato in Ucraina allo sviluppo di focolai di morbillo, nel 2012 e poi di nuovo dalla metà del 2017 alla fine del 2019, “quando l’Ucraina ha registrato il secondo focolaio di morbillo più grande a livello globale”.

Middle placement Mobile

Habicht spiega come la guerra in corso stia aumentando notevolmente il rischio di un’epidemia di morbillo, “con così tante famiglie sfollate che soggiornano in alloggi temporanei e affollati e molte altre persone che non possono accedere ai servizi sanitari”. Per il capo dell’ufficio nazionale dell’Oms in Ucraina è quindi fondamentale compiere tutti i possibili sforzi per evitare che si verifichi un’epidemia di morbillo nel mezzo della guerra in corso e per offrire vaccini contro il morbillo ai bambini sfollati.

Dynamic 1

A preoccupare l’Oms anche un focolaio di poliovirus di tipo 2 di derivazione vaccinale in corso in Ucraina, con due bambini colpiti da paralisi flaccida acuta positivi alla poliomielite e altri 19 contatti asintomatici in cui comunque il virus è stato rilevato.

“La campagna nazionale di vaccinazione contro la poliomielite per fornire il vaccino antipolio inattivato a circa 140.000 bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni che non avevano ricevuto alcuna dose precedente è stata interrotta poche settimane dopo il suo lancio il 1 febbraio di quest’anno. Da allora la campagna è ripresa ove possibile, ma la copertura vaccinale al 24 aprile aveva raggiunto il 48% (circa 69.000) dei bambini”.