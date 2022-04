Ucraina, la Cina approva il lavoro di mediazione del segretario dell'Onu Guterres: "Promuoviamo la pace"

globalist

29 Aprile 2022 - 15.23

La Cina ha elogiato il lavoro di Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, per il suo ruolo di mediazione nel conflitto tra Russia e Ucraina, ribadendo il sostegno al prosieguo dei negoziati tra Mosca e Kiev. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, in risposta a una richiesta di commento sulla missione in Russia e Ucraina del numero uno dell’Onu, senza citare il bombardamento russo di Kiev mentre Guterres si trovava in visita nella capitale ucraina.

La Cina, ha ribadito Zhao, chiede di concentrarsi sul dialogo e non sulle sanzioni e “promuovere la fine del conflitto e l’arrivo della pace”. La Cina, ha aggiunto, “è disposta a collaborare con tutte le parti per continuare a svolgere un ruolo costruttivo in questo senso”