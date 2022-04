globalist

28 Aprile 2022 - 18.10

Il generale francese Dominique Trinquand, in modo provocatorio ma non senza una logica, ha sottolineato come, paradossalmente, il maggior fornitore di armi all’Ucraina sia proprio la Russia: “Potrà sorprendervi, ma è la Russia il miglior fornitore di armi per l’Ucraina. Tutte le armi abbandonate dai russi sul campo di battaglia sono riutilizzate dagli ucraini”.

Ci sono paesi che promettono 20 tank, ma intanto “ce ne sono 150 che l’Ucraina ha preso ai russi”, ha sottolineato.