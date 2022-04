Putin bombarda Kiev per dare il 'benvenuto' al segretario dell'Onu Guterres

globalist

28 Aprile 2022 - 22.42

L’attacco missilistico russo di questa sera a Kiev “mi ha scioccato. Non perché ci fossi io, ma perché Kiev è una città sacra sia per gli ucraini che per i russi”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, citato dai media portoghesi.

Sindaco di Kiev: almeno tre feriti dopo il raid russo

Almeno tre persone sono rimaste ferite nelle due esplosioni che hanno colpito la capitale ucraina Kiev: lo ha reso noto il sindaco della città, Vitali Klitschko, secondo quanto riporta la Bbc.

Zelensky: raid russo su Kiev per umiliare l’Onu

I raid russi su Kiev erano mirati ad “umiliare l’Onu”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l’attacco con due missili che ha colpito il centro della capitale, proprio durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.