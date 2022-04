Biden ha chiesto al Congresso altri 33 miliardi di dollari per aiutare l'Ucraina

globalist

28 Aprile 2022 - 18.22

Joe Biden ha chiesto al Congresso degli Stati Uniti altri 33 miliardi di dollari per aiutare l’Ucraina contro l’invasione russa: i funzionari della Casa Bianca che hanno divulgato la notizia hanno spiegato che 20 miliardi serviranno per finanziare forniture militari. “Non stiamo attaccando la Russia, ma aiutiamo l’Ucraina a difendersi – ha detto lo stesso Biden – Finché continueranno gli assalti e le atrocità, continueremo ad aiutare Kiev. Putin non avrà mai successo nell’occupazione dell’Ucraina”.

Il presidente americano, chiedendo nuovi poteri al Congresso per usare i proventi a favore dell’Ucraina, ha inoltre annunciato: “Colpiremo gli oligarchi e la cleptocrazia di Putin, sequestreremo yacht e ville degli oligarchi russi”.

Secondo Biden, “la Russia usa l’energia come arma nella sua aggressione. Gli Usa aiuteranno gli alleati sul gas e il petrolio e non si lasceranno intimidire dalle minacce di Mosca”.

Altri 8,3 miliardi di dollari di aiuti economici serviranno invece ad “aiutare il governo ucraino a rispondere alla crisi immediata”, mentre circa 3 miliardi di dollari sono destinati a finanziare l’assistenza umanitaria e a fronteggiare l’aumento dei prezzi delle forniture alimentari globali a causa dell’aggressione russa contro l’Ucraina, che è uno dei maggiori produttori di grano mondiali.