Ucraina, i russi bombardano un ospedale a Sievierodonetsk: morta una donna

27 Aprile 2022 - 16.42

Guerra in Ucraina, crimini di guerra: una donna è stata uccisa nel bombardamento delle truppe russe di un ospedale a Sievierodonetsk, nell’est dell’Ucraina. Lo ha annunciato il governatore regionale.

L’ospedale era uno degli unici due ancora in funzione nell’area da oltre due mesi, da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, ha siegato Serhiy Gaidai. L’altro è nella vicina Lysychansk.

“I russi sapevano che l’Ospedale non era vuoto, c’erano pazienti in varie condizioni con i medici e questo non li ha fermati”, ha scritto Gaidai su Telegram.

Reuters ha riferito che Gaidai ha inoltre pubblicato filmati che mostrano muri di mattoni crollati, letti d’Ospedale divelti, apparecchiature mediche e vetri e macerie all’interno di un edificio. Un’infermiera è stata vista rimuovere stuoie e coperte da quello che sembrava essere un reparto distrutto.

“La distruzione dell’edificio è significativa. Diversi piani sono stati danneggiati contemporaneamente”, ha scritto Gaidai.

Non è stato possibile verificare in modo indipendente i commenti di Gaidai e i filmati video. La Russia ha ripetutamente negato di prendere di mira i civili in quella che ha descritto come una “operazione militare speciale” in Ucraina iniziata il 24 febbraio.