L'Onu: "Stiamo lavorando con Russia e Ucraina per far evacuare l'acciaieria Azovstal"

27 Aprile 2022 - 19.48

L’Onu sta lavorando con Ucraina e Russia sulla situazione dell’acciaieria Azovstal con l’obiettivo di sfollare le persone che sono lì intrappolate, ma al momento non ci sono le condizioni di sicurezza per effettuare l’evacuazione. L’ha detto oggi – secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti – in una conferenza stampa il portavoce Onu Farhan Haq.

“Stiamo lavorando cooperativamente con entramble le autorità, in Russia e in Ucraina”, ha detto Haq. “C’erano (in loco) – ha continuato – alcune attività militari e vogliamo essere certi che vengano fermate in maniera che possiamo portar via in sicurezza le persone. Non abbiamo al momento queste condizioni sul terreno”.