27 Aprile 2022 - 17.45

Il comandante della 36esima Brigata Marina Separata della Marina ucraina, Serhiy Volynsky (Volyn) ha chiesto di applicare la procedura di ‘evacuazione’ ai difensori di Mariupol, seguendo l’esempio dell’operazione a Dunkerque nel 1940.

“Ora non è il 1940, è il 2022 – dice in un videomessaggio – Le persone moriranno qui in battaglia, i civili moriranno qui con noi nei bunker, nelle case e nei grattacieli. Verranno semplicemente fucilati”.