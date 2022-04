Ucraina, la Cina chiede il cessate il fuoco: "Non vogliamo la Terza Guerra Mondiale"

globalist

26 Aprile 2022 - 10.32

Preroll

La Cina non vuole la Terza Guerra Mondiale e ha lanciato un appello per trovare subito un accordo di pace in Ucraina. A renderlo noto è lo stesso ministero degli Esteri di Pechino, che ha reagito al botta e risposta tra Kiev e Mosca.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Le parole di Sergey Lavrov, che ha apertamente parlato di conflitto mondiale, avevano anticipato la risposta di Kuleba, che ha sottolineato come queste dichiarazioni stiano a significare il timore di Mosca di perdere l’attuale guerra. Un’escalation di narrazione bellica che sta infastidendo e non poco Pechino, che da un conflitto allargato su scala mondiale avrebbe solo da perdere.

Middle placement Mobile

Per questo, l’armamentario diplomatico di Xi Jinping verrà messo sul tavolo per provare ad accorciare le distanze e trovare in fretta una soluzione pacifica al conflitto che dura ormai da più di due mesi.