Ucraina, il capo del Pentagono: "Vogliamo indebolire la Russia per evitare altre guerre"

globalist

25 Aprile 2022 - 10.31

Preroll

Lloyd Austin, segretario americano alla Difesa, ha palesato la strategia americana nei confronti della Russia: l’obiettivo di Washington è quello di fiaccare Mosca per evitare la futura riproposizione di quanto visto in questi ultimi due mesi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Vogliamo vedere la Russia indebolita al punto di non poter fare il tipo di cose che ha fatto con l’invasione dell’Ucraina”. Austin, di ritorno da Kiev nel suo viaggio insieme al segretario di Stato Antony Blinken, ha incontrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Mosca, sottolinea il capo del Pentagono, “ha già perso molta capacità militare e molte truppe, per essere franchi, e vorremmo che non riesca a ricostituire rapidamente questa capacità”.