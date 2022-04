Ucraina, Ivan Luca Vavassori è sparito: non si hanno più tracce del calciatore combattente

globalist

25 Aprile 2022 - 16.40

Ivan Luca Vavassori, l’ex calciatore italiano partito per l’Ucraina a inizio guerra per combattere contro i russi, è sparito. La notizia è stata rilanciata sul suo profilo instagram.

“Spiace informarvi che questa notte, durante la ritirata di alcuni uomini feriti da un attacco a Mariupol, due convogli sono stati distrutti dall’esercito russo. In uno di questi – si legge in una storia sul profilo Instagram del ragazzo, che si fa chiamare ‘guerriero del Signore’ – probabilmente c’era Ivan con il quarto reggimento. Stiamo provando a fare il meglio per capire se ci sono sopravvissuti e il loro nome. Vi informeremo dai profili Instagram e Facebook di Ivan, i due che ci ha lasciato”.