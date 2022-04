Ucraina, Ivan Luca Vavassori è vivo: il calciatore combattente è in ospedale

globalist

26 Aprile 2022 - 10.58

Ivan Luca Vavassori è vivo, l’ex calciatore italiano andato in Ucraina per combattere contro l’esercito russo si trova in ospedale, dopo aver fatto perdere le sue tracce nei giorni scorsi. É stato il padre di Ivan Luca a confermarlo, dopo le anticipazioni delle scorse ore.



Ivan Luca Vavassori, nato in Russia, è stato adottato da Pietro Vavassori, titolare dell’Italsempione, azienda nel ramo della logistica, e Alessandra Sgarella, sequestrata dalla ‘ndrangheta nel 1997 e morta nel 2011 per una malattia. Ha giocato a calcio in serie C per il Legnano, la Pro Patria e il Bra, facendo anche un’esperienza anche in Bolivia, nella squadra del Real Santa Cruz.

Per tutta la giornata di ieri si è temuto che il giovane fosse rimasto coinvolto in un attacco a Mariupol. In serata l’aggiornamento social e il sospiro di sollievo: “il team di Ivan è ancora vivo”, notizia confermata questa mattina dal padre.