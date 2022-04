Chi è Maria Zacharova, la 'voce' di Putin ospite stasera a Zona Bianca

globalist

24 Aprile 2022

Chi è Maria Zacharova, ospite stasera a Zona Bianca su Rete 4? Direttrice del dipartimento informazione e stampa del Ministero degli Esteri russo dal 2015, Maria Zakharova è considerata la “voce” di Vladimir Putin.

Maria Zacharova è nata a Mosca il 24 dicembre 1975 e risiede nella capitale russa. Nel 1998 si è laureata presso la Facoltà di Giornalismo e ha svolto l’apprendistato presso l’ambasciata russa a Pechino. Durante la fase più acuta della crisi tra Russia e Ucraina, nel 2022, il suo nome è diventato centrale nel botta e risposta tra Mosca e Kiev, sintesi della posizione di Vladimir Putin contro l’Occidente e la Nato.

Maria Zakharova è nata in una famiglia di diplomatici. Per via degli impegni del padre, Vladimir Zakharov, presso l’ambasciata sovietica, si sarebbe trasferita a Pechino nel 1981 e vi avrebbe vissuto fino al 1991. Sua madre, Irina Zakharova, è esperta di storia dell’arte e ha lavorato al Museo Puškin di Mosca…

La portavoce si sarebbe sposata nel 2005 e dal marito, Andrei Makarov, ha avuto una figlia, Maryana Zakharova, classe 2010. Il matrimonio, sulle cui sorti non è dato sapere, sarebbe stato celebrato presso il Consolato russo a New York quando Maria Zakharova lavorava per il governo russo negli Stati Uniti.