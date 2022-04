La Russia smentisce: "L'Iran non ci ha fornito armi"

globalist

24 Aprile 2022 - 17.34

L’ambasciata russa in Iran ha smentito la notizia, che circolava su alcuni media, secondo cui Teheran abbia fornito armi alla Federazione Russa. Lo riferisce la stessa Ambasciata russa in Iran su Twitter. “Le informazioni apparse in alcuni media sulla fornitura di armi iraniane alla Russia sono false e non corrispondono alla realtà”.

In precedenza, alcuni media britannici hanno pubblicato informazioni sulla presunta fornitura da parte dell’Iraq e dell’Iran di armi, compresi i sistemi missilistici antiaerei, alla Russia.