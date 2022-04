Zelensky insiste: "L'invasione dell'Ucraina è solo l'inizio, la Russia non vuole fermarsi"

globalist

23 Aprile 2022 - 10.36

A due mesi dall’inizio della guerra, Volodymyr Zelensky prosegue nella sua opera di convincimento dell’Occidente e punta ancora il dito contro il suo omologo russo. Putin non si fermerà all’Ucraina ma è pronto a invadere anche altri paese.

In un video messaggio diffuso nella notte, Zelensky ha citato le dichiarazioni di un comandante di Mosca secondo cui le forze russe vorrebbero prendere il controllo del sud dell’Ucraina per avere accesso alla Transnistria, regione separatista della Moldova. “Bene, questo conferma quello che ho detto molte volte – ha scandito Zelensky – L’invasione russa dell’Ucraina è destinata a essere solo l’inizio, poi vogliono conquistare altri Paesi”.

“Naturalmente – ha assicurato il presidente ucraino – noi ci difenderemo finché sarà necessario per spezzare questa ambizione della Federazione russa. Ma tutte le nazioni che, come noi, credono nella vittoria della vita sulla morte devono combattere con noi. Ci hanno aiuto, perché eravamo i primi sulla lista, chi sarà il prossimo?” “Se chiunque può diventare il prossimo vuole restare neutrale oggi per non perdere niente, fa la scommessa più rischiosa. Perché perderete tutto”, ha concluso Zelensky.