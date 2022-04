La Polonia ha fornito all'Ucraina armi per oltre 1,6 miliardi di dollari

globalist

23 Aprile 2022 - 23.23

La Polonia ha fornito all’Ucraina attrezzature militari per un valore di oltre 1,6 miliardi di dollari.

Ad annunciarlo è stato il premier polacco Mateusz Morawiecki al termine del suo incontro con il suo omologo ucraino Denys Shmyhal.

Queste attrezzature, ha sottolineato il premier polacco in una nota diffusa al termine dell’incontro, “salvano la sovranità Ucraina, polacca ed europea”.

Durante l’incontro, i primi ministri, si legge in una nota del governo polacco, “hanno discusso lo stato attuale delle sanzioni imposte dalla comunità internazionale e dai singoli paesi alla Russia, ai suoi rappresentanti e all’industria. Le sanzioni attualmente imposte alla Russia non funzionano come dovrebbero e non fermano l’aggressore. L’economia russa non subisce gravi perdite, almeno nel breve termine.

L’Ucraina, d’altra parte, ha bisogno di un aiuto immediato per difendere la sua sovranità. Pertanto, sono necessarie sanzioni molto forti ed efficaci affinché la Russia fermi la guerra e ritiri le sue truppe dall’Ucraina“. I due premier, in particolare, hanno sottolineato l’esigenza “di abbandonare l’acquisto di risorse energetiche russe il prima possibile, che rimangono una risorsa chiave di finanziamento per il regime russo e per le sue attività criminali.

La Polonia non importa carbone russo da circa 10 giorni. Il capo del governo polacco ha indicato che stava aspettando l’imposizione di sanzioni su petrolio e gas”.

“Facciamo appello all’intero mondo libero affinché sanzioni il petrolio, il gas e il carbone il prima possibile”, ha aggiunto il primo ministro Mateusz Morawiecki. A Cracovia è stato inoltre firmato un memorandum tra Polonia e Ucraina sul rafforzamento della cooperazione nel settore ferroviario.