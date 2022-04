Ucraina, la promessa di Kiev: "Distruggeremo il ponte che collega la Crimea alla Russia"

globalist

21 Aprile 2022 - 13.12

Non è un mistero che la Crimea sia uno degli obiettivi principali dell’offensiva di Putin in Ucraina. Un affaccio strategico sul mare che permetterebbe alla Russia di essere meno “isolata”.

Per questo, il segretario del Consiglio di difesa e sicurezza nazionale di Kiev, Olelsiy Danilov, non ha escluso ritorsioni e, se ve ne sarà l’opportunità, le forze ucraine distruggeranno il ponte sullo stretto di Kerch che collega la Crimea alla Russia.

“Se avessimo avuto la capacità di farlo, lo avremmo già fatto. Se vi sarà un’occasione lo faremo”. Il ponte, stradale e ferroviario, è stato costruito dalla Russia dopo l’occupazione della Crimea nel 2014. Passa sopra lo strategico stretto di Kerch che divide il mar Nero dal mare di Azov.