Ucraina, gli 007 inglesi: "La Russia intensifica gli attacchi, in vista del 9 maggio"

21 Aprile 2022 - 11.07

Il 9 maggio in Russia è una data fondamentale: la Giornata della Vittoria, nei piani del Cremlino, servirà per ribadire il pieno controllo della situazione legata al conflitto in Ucraina. Per questo potrebbe aumentare e intensificare le operazioni di guerra.

Lo scrive l’intelligence britannica nel suo rapporto quotidiano sulla guerra in corso in Ucraina, sottolineando che le forze russe stanno ora avanzando nella regione orientale del Donbass verso Kramatorsk, che continua a subire pesanti attacchi.