Usa, Joe Biden intende ricandidarsi nel 2024

19 Aprile 2022 - 17.20

Joe Biden, secondo quanto detto da The Hill, avrebbe detto a Barack Obama che intende ricandidarsi alle elezioni presidenziali nel 2024. Donald Trump aveva annunciato la sua candidatura già a metà gennaio. Già in passato il numero uno della Casa Bianca ha parlato pubblicamente della possibilità di una sua candidatura per un secondo mandato.

“Vuole correre e lo sta facendo sapere a tutti”, hanno riferito le fonti citate dal giornale politico, secondo cui anche se in calo nei sondaggi il presidente americano è il candidato democratico che ha più probabilità di battere Trump. Per quanto riguarda la tempistica dell’annuncio, Biden e Obama hanno pranzato insieme nei giorni scorsi, ma non è chiaro quando il presidente abbia manifestato le sue intenzioni con Obama, di cui è stato vice. Val la pena ricordare che Joe Biden ha ora 79 anni e ne avrebbe 82 all’inizio del suo possibile secondo mandato.