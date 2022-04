Sondaggi politici: Macron aumenta il vantaggio su Marine Le Pen

globalist

19 Aprile 2022 - 19.00

Sondaggi politici: secondo una nuova Ifop-Fiducial per LCI, Paris Match e Sud Radio, Emmanuel Macron distacca di 10 punti la sua rivale Marine Le Pen. La candidata di Rn otterrebbe il 45% contro il 55% per il presidente uscente.

Anche un sondaggio Opinion 2022 condotto da Elabe per BFMTV e L’Express con SFR dà il candidato presidente al 54,5% delle intenzioni di voto contro il 45,5% per Marine Le Pen. Il presidente uscente starebbe approfittando di un apporto di voti sempre più significativo tra gli elettori di Jean-Luc Melenchon: ora sono il 42% (+7 punti in una settimana) gli elettori del leader della France Insoumise ad indicare di voler votare per Macron al secondo turno, contro il 25% (-2 punti) per Marine Le Pen.