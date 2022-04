Cina e Russia sempre più unite: "Aumenterà il coordinamento strategico"

globalist

19 Aprile 2022 - 10.47

La Cina aumenterà ancora il “coordinamento strategico” con la Russia a prescindere dalla volatilità internazionale: è quanto si legge in una nota del ministero degli Esteri sull’incontro tenuto lunedì a Pechino dal viceministro degli Esteri Le Yucheng con l’ambasciatore russo Andrey Denisov.

“Indipendentemente da come cambierà la situazione internazionale, la Cina rafforzerà la cooperazione strategica con la Russia per promuovere un nuovo modello di relazioni internazionali e una comunità con un futuro condiviso per l’umanità”, recita la nota.