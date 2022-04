Palestina, quello di Israele è terrorismo di Stato. La denuncia di Gideon Levy

Umberto De Giovannangeli

18 Aprile 2022 - 15.45

Esiste il “terrorismo di Stato”? E può riguardare uno Stato che si vuole democratico e che fa vanto di essere l’”unica democrazia in Medio Oriente”?

Terrorismo di Stato?

Gideon Levy è l’icona vivente del giornalismo radical israeliano. Una fama meritata. Riverdita, se ce ne fosse bisogno, da due dei suoi articoli più recenti su Haaretz.

Scrive Levy: “Abdul Karim Saadi ci aspettava al nostro solito posto di incontro, nel cortile di una fabbrica di cuoio fuori Tulkarem, un posto che puzza sempre di carcasse. Saadi è entrato in macchina tutto agitato, con la voce strozzata e il mento tremante, cercando invano di soffocare le lacrime. Saadi era arrabbiato per quello che aveva visto nel campo profughi di Jenin. “State spingendo l’intero campo nelle braccia dei terroristi”, ha detto l’investigatore veterano di B’Tselem con voce rotta. Lui lavora in questa zona e ha visto tutto. È successo la settimana scorsa, pochi giorni dopo l’attacco terroristico in Dizengoff Street a Tel Aviv, nel mezzo della vasta e insensata caccia all’uomo per il padre dell’assalitore, Raad Hazem. Il padre in lutto, Fathi, ha infastidito le forze di sicurezza con le sue vanterie sull’imminente vittoria palestinese, portandole a dargli la caccia insieme ai suoi figli ancora in vita.

“Nella vostra generazione sarete testimoni della vittoria”, ha detto il padre ai giovani ed eccitati amici di suo figlio, che si erano riuniti sotto il balcone di casa sua. Allo Shin Bet e all’IDF non piacciono i palestinesi che parlano così. Ai palestinesi è permesso solo chinare la testa e strisciare o rimanere in silenzio. Solo a noi è permesso minacciare e vantarci. I nostri genitori in lutto, naturalmente, sono autorizzati a dire tutto ciò che gli passa per la testa nel loro dolore, a scagliarsi e a incitare, ma i loro genitori in lutto non possono nemmeno essere chiamati così, per evitare che qualche traccia di umanità si attacchi alla loro immagine. Ovviamente, non possono parlare con il pathos e il furore del dolore. In risposta, i soldati hanno sparato contro un’auto che sospettavano trasportasse il fratello dell’attentatore. “Ci sono stati colpi, e l’inseguimento continua”, ha incoraggiato il portavoce dell’esercito agli israeliani che aspettavano la morte del padre dell’uomo. La caccia all’uomo è servita solo ad alimentare ulteriormente le fiamme nel campo profughi di Jenin. Il padre in lutto non è stato ancora arrestato, un vero fallimento della sicurezza, ma si può contare sul fatto che lo Shin Bet e l’Idf non lo lascino al suo dolore, usando tutto il potere che possono radunare fino a quando sarà arrestato per incitamento, o possibilmente eliminato.

Le prime due settimane di aprile hanno visto 20 morti, tre israeliani a Dizengoff e 17 palestinesi in Cisgiordania e ad Ashkelon. Tutto questo segue l’ondata di attacchi del mese scorso, in cui sono stati uccisi 11 israeliani e 11 palestinesi.

In un’atmosfera di attacchi terroristici, gli ultimi freni che trattengono l’esercito sono stati gettati via. Chi non hanno ucciso? Un ragazzo di 17 anni a Kafr Dan; un avvocato di 34 anni all’ingresso dell’università di Tul Karm; un ragazzo di 14 anni a Husan, due giorni dopo aver ucciso una vedova mezza cieca con sei figli nello stesso villaggio. Diciassette palestinesi morti in due settimane, tutti detti terroristi ma la maggior parte dei quali non meritavano la morte.

I media hanno riferito solo brevemente, se mai, e sempre con gli orpelli dell’informazione di tipo propagandistico dettata dai servizi di sicurezza, di cui almeno una parte consiste in bugie, bugie comode per le orecchie di ogni israeliano. La vedova cieca stava cercando di accoltellare qualcuno, e, dannazione, quando non le è stato trovato addosso nessun coltello, nemmeno una fionda, la spiegazione è stata che forse stava cercando di suicidarsi. L’avvocato che portava suo nipote a scuola aveva partecipato agli scontri; il ragazzo morto aveva lanciato una molotov; persino il giovane storpio e malato di cancro che si regge a malapena in piedi è stato arrestato dai soldati, dopo aver presumibilmente lanciato pietre letali con le sue braccia emaciate, che possono a malapena sollevare una scarpa. Gli israeliani hanno comprato tutto questo alla cieca, forse con entusiasmo, poiché tutto è permesso quando si tratta di vite palestinesi. Ogni morte di questo tipo significa un lutto per una famiglia, e in molti casi anche la fine della sua ultima fonte di sostentamento. Il loro amato è stato ucciso, indipendentemente dalle circostanze? I permessi di lavoro in Israele sono revocati per molti anni, per evitare possibili vendette. Un solo disastro non è sufficiente, due sono preferibili.

Come nella tortura cinese dell’acqua, tutte le persone uccise invano sgocciolano lentamente, fino al prossimo attacco, dove di nuovo si dimostrerà che i palestinesi sono gli assassini. Ogni giorno o due, uno o due nuovi morti, finché gli israeliani saranno di nuovo le vittime, gli unici, con gli occhi del mondo puntati su di loro. Diciassette morti in 15 giorni. Una mini-Bucha senza guerra. Un mega-attacco che non viene etichettato come terrore”, conclude Levy.

La storia di Shams

Il dramma di un popolo raccolto in una storia familiare. Raccontata, con un rigore emozionante, da Levy in un reportage, per il quotidiano progressista di Tel Aviv, di cui Alex Loval è coautore.

“Non ci si può sbagliare sulla disabilità di Shams a-Din Aazem. Il suo torso è deforme e rigido e si inclina su un lato. Le sue braccia sono magre come fiammiferi. Il suo viso è cinereo. Anche se il suo intelletto è intatto, il suo modo di parlare è tranquillo e teso. Il suo viso è angosciato. Si siede con difficoltà, si alza con difficoltà e si muove con difficoltà a causa delle sue avversità fisiche e della sua corporatura magra.

È difficile, quasi impossibile, immaginare che un soldato osi arrestare un adolescente nelle sue condizioni, ammanettarlo con le mani dietro la schiena, o spingerlo ed eventualmente prenderlo a calci. Non è meno difficile immaginare che questo ragazzo lanci pietre ai soldati, o a qualsiasi altra cosa. È probabilmente incapace di raccogliere una pietra, figuriamoci di scagliarla. Ma i soldati israeliani, che non vedono mai i palestinesi che incontrano come esseri umani, sono anche incapaci di identificare un disabile. Le disabilità sono associate agli esseri umani – non ai palestinesi.

Ha 17 anni e ha perso sua madre per un cancro al cervello nel 2017. Suo padre trova un lavoro occasionale nella zona in cui vivono. Sono sei figli e una figlia nel villaggio di Qaryut, nella Cisgiordania centrale. A causa della sua condizione, Shams è stato inattivo da quando ha lasciato la scuola al decimo anno. Aveva solo quattro anni quando il cancro lo ha colpito per la prima volta, sotto forma di un tumore maligno nel suo midollo spinale. Da allora, è stato curato al King Hussein Cancer Center di Amman, all’An-Najah National University Hospital di Nablus e all’Augusta Victoria Hospital di Gerusalemme Est. Oggi, 13 anni dopo la diagnosi della malattia, continua a sottoporsi alla chemioterapia orale e deve recarsi in ospedale una volta al mese.

Suo padre è stato costretto a portare le sue medicine ai soldati che ammanettavano suo figlio per dimostrare loro che Shams è un malato di cancro. Le truppe lo hanno mostrato a un medico o a un paramedico dell’esercito e solo allora si sono convinti che l’adolescente è malato. Con loro grande vergogna, il suo aspetto scarno e debilitato non era abbastanza per loro.

Venerdì 1 aprile, Shams e due amici sono andati nella parte meridionale del loro villaggio, dove c’è una vista spettacolare dei campi nella valle sottostante. Qaryut è uno dei villaggi più soffocati della Cisgiordania – circondato su tutti i lati dai selvaggi avamposti di coloni della valle di Shiloh, che stanno strangolando il villaggio e si stanno impadronendo delle sue terre rimaste. I leader del villaggio dicono che Qaryut ha già perso più di 16.000 dunam (4.000 acri) dei 22.000 dunam di terra che possedeva nel 1967. La popolazione del villaggio è diminuita dai 10.000 abitanti di allora ai soli 3.000 di oggi. Molti sono emigrati perché il villaggio era circondato da tutti i lati.

Il saccheggio della terra continua, tra disperate lotte legali degli abitanti del villaggio. Attualmente sono all’ordine del giorno due sorgenti del villaggio che i coloni bramano. Anche qui sono in corso violente aggressioni da parte dei coloni. Due settimane fa, questa rubrica ha scritto dell’incendio di cinque automobili private nel vicino villaggio di Jalud. Adei Ad, Kida, Esh Kodesh, Shvut Rachel, Ahiya, Amichai e Shiloh sono solo alcuni degli insediamenti che stanno soffocando il villaggio.

Erano le 19.00 quando Shams e i suoi due amici hanno raggiunto il bordo della valle. In quel momento erano in corso scontri con l’esercito e con i coloni, che erano venuti, come ogni venerdì, a una delle sorgenti del villaggio e che avevano cacciato gli abitanti. Sulla collina di fronte, come su ogni collina intorno al villaggio, c’è un avamposto di coloni. Questo, Hayovel, è stato costruito su un terreno privato dei residenti di Qaryut. Hayovel, tra l’altro, è stato il primo avamposto per la cui creazione la terra palestinese di proprietà privata è stata dichiarata terra statale, nel 1998. Mentre i tre amici stavano lì, un colono emerse improvvisamente da tra gli ulivi sul pendio e cercò di aggredirli. Un momento dopo, un altro colono apparve dal lato opposto. I due amici di Shams sono riusciti a sfuggire all’imboscata, ma non c’era modo per Shams di correre al riparo nelle sue condizioni fisiche. Che ci siano stati scontri quel giorno è già stato notato – questa settimana abbiamo trovato i resti di uno pneumatico bruciato sul posto. “Perché lanci pietre?” ha gridato il colono che ha preso Shams. “Non ho lanciato pietre”, ha detto Shams.

In poco tempo, c’erano sei o sette coloni intorno a lui. Dice che l’hanno anche colpito. Poi è arrivato l’esercito e i coloni hanno consegnato il loro bottino umano ai soldati – la solita pratica in questi incidenti, in cui l’esercito protegge i pogromisti.

I soldati hanno costretto Shams in ginocchio e lo hanno ammanettato da dietro. Hanno anche discusso se bendarlo, ma hanno deciso di rinunciarvi nella loro grande pietà. A Shams fu ordinato di parlare per telefono con un agente del servizio di sicurezza Shin Bet, che gli chiese anche perché avesse lanciato delle pietre. L’agente lo interrogò anche sui suoi amici; gli disse che erano fuggiti. “Stai mentendo!” ha gridato il soldato che lo sorvegliava, dice Shams. Shams aggiunge che il soldato lo ha anche spinto e preso a calci.

Nel frattempo suo padre, Amin, 50 anni, era arrivato sul posto con due fratelli di Shams. Avevano visto da lontano che Shams era inginocchiato a terra, con le mani legate dietro la schiena. I soldati hanno puntato i loro fucili contro Amin e hanno cercato di scacciarlo. “Perché avete preso mio figlio?” chiese loro. Un soldato rispose: “Perché ha tirato delle pietre”. “Siete sicuri? Come potrebbe lanciare pietre?”. Disse Amin. Ha cercato di spiegare ai soldati che suo figlio era malato di cancro – hanno preteso delle prove.

Non avendo scelta, i due fratelli e il padre sono andati a casa loro, a circa due chilometri di distanza, e hanno riportato una confezione di Celltop 50, il farmaco per la chemioterapia che Shams sta attualmente prendendo. Non avendo una formazione oncologica sufficiente, i soldati hanno chiamato un’ambulanza dell’esercito. Un medico o un paramedico che ha esaminato Shams e il farmaco ha confermato che il Celltop è un farmaco oncologico.

Nel frattempo, alcune decine di abitanti del villaggio e parenti della regione si erano riuniti sul posto. Anche Bashar al-Qaryuti, un residente che guida la battaglia del villaggio per proteggere le sue terre e dirige il capitolo locale della Mezzaluna Rossa, che copre 14 villaggi, è stato chiamato sulla scena. Ha immediatamente contattato l’amministrazione di coordinamento e di collegamento per spiegare loro che Shams è un malato di cancro. “Avete arrestato un ragazzo malato”, ha detto al telefono, e un rappresentante dell’amministrazione civile israeliana ha risposto: “Ha lanciato pietre. Sappiamo che ha il cancro e lo rilasceremo, ma prima bisogna spiegargli che non deve più tirare pietre”. Al-Qaryuti ha sul suo telefono le registrazioni dei messaggi vocali che ha scambiato con l’amministrazione civile.

Al-Qaryuti ha chiesto che Shams fosse liberato dalle manette, ma i soldati hanno detto che lo avrebbero fatto solo se i parenti e gli abitanti del villaggio che erano venuti sul posto a protestare si fossero dispersi. Nel frattempo, finché la folla commossa non si è ritirata, Shams è stato messo in una jeep militare e portato via. “Abbiamo deciso di prenderlo in custodia”, ha detto un soldato al padre sconvolto. Shams dice di essere stato ammanettato per circa due ore. È stato portato in una struttura militare locale – non sa dove. Anche lì, è stato fatto inginocchiare e aspettare per ore.

L’ufficio stampa dell’Idf questa settimana ha dichiarato in risposta a una domanda di Haaretz: “Venerdì 1aprile, è stato riferito che una folla di decine di coloni e centinaia di palestinesi stava macinando intorno alla sorgente Qaryut, che si trova nella zona della Brigata Territoriale Binyamin. Le forze di sicurezza si sono precipitate sul posto per evitare attriti. I palestinesi che si trovavano sul posto hanno messo pietre a terra come barriere, bruciato pneumatici e lanciato pietre contro le forze di sicurezza, che hanno usato mezzi di dispersione della folla.

“Durante l’evento, si sono sviluppati attriti verbali tra i palestinesi e i coloni. La forza ha fermato il sospetto, perché è stato identificato come sospettato di aver lanciato pietre. Alla luce delle sue condizioni, una forza medica militare ha condotto un controllo medico e ha provveduto a fornirgli tutti i farmaci pertinenti. Il detenuto è stato trasferito alle unità palestinesi entro poche ore”.

A mezzanotte, circa cinque ore dopo essere stato detenuto, Shams è stato rilasciato. È stato portato al checkpoint di Hawara, vicino a Nablus, e consegnato al personale dell’Amministrazione palestinese di coordinamento e collegamento. Lo hanno portato a Nablus per un breve interrogatorio prima di rilasciarlo. È tornato a casa all’1:30 del mattino, esausto e spaventato.

Era spaventato?

Shams dice che non lo era, ma suo padre interviene rapidamente: “Sta mentendo. Certo che aveva paura. Come potrebbe non averne? Soldati tutt’intorno e non avrebbe avuto paura?”, concludono Levy e Loval.

Alla loro domanda, aggiungiamo la nostra: “Cosa c’è il diritto di difesa con questo scempio di umanità?