La Finlandia chiede che il suo ingresso nella Nato sia rapido

15 Aprile 2022 - 12.48

La ministra finlandese per gli Affari europei Tytti Tuppurainen, parlando da Helsinki, fa un annuncio rilevante sul futuro della Finlandia: “E’ altamente probabile che la Finlandia entri nella Nato, il processo di candidatura dovrebbe essere il più rapido possibile“.

Tuppurainen ha osservato che ora c’è un profondo cambiamento nelle relazioni tra Russia e Finlandia, che la “rattrista”. Poi ha descritto le azioni della Russia come una guerra “brutale” in Ucraina e “un campanello d’allarme per tutti noi”.