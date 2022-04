Ucraina, Zelensky: "Non abbiamo mai ricevuto la richiesta di una visita di Steinmeier"

globalist

14 Aprile 2022

Tra Berlino e Kiev tensioni per il rifiuto di quest’ultima di invitare Frank-Walter Steinmeier. In questo scenario il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha precisato che Berlino non ha mai proposto la potenziale visita del presidente tedesco a Kiev. “Io come presidente e il mio ufficio non abbiamo mai ricevuto richiesta ufficiale dal presidente federale e dal suo ufficio riguardo ad una visita in Ucraina”, ha detto il presidente ucraino alla stampa la notte scorsa, secondo quanto riporta l’agenzia Unian, dopo aver ricevuto i presidenti di Polonia, Lettonia, Lituania ed Estonia in una missione a cui avrebbe voluto partecipare anche Steinmeier. Ma la sua presenza non sarebbe stata gradita a Kiev, secondo quanto rivelato.

L’affronto diplomatico ha provocato dure reazioni a Berlino da parte del cancelliere Olaf Scholz e di altri esponenti del governo e dei partiti tedeschi. “Il presidente federale voleva veramente andare in Ucraina e incontrare il presidente Zelensky – ha detto Scholz, in riferimento al viaggio a Kiev che Steinmeier avrebbe dovuto fare insieme al presidente polacco e delle tre repubbliche baltiche – Lui è il capo dello Stato tedesco, che è stato rieletto per il suo contributo da una grande maggioranza trasversale. Anche per questo sarebbe stato positivo se lo avessero ricevuto”. Ciò premesso, alla domanda della radio Rbb24 se ritenesse lo stop di Kiev un insulto, il cancelliere ha replicato secco: “Non voglio commentare. E’ qualcosa di irritante, per usare un eufemismo”.