Ucraina, Kuleba: "Per liberare Mariupol dai russi ci servono più armi"

14 Aprile 2022 - 17.27

Il Ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha dichiarato che l’Ucraina, per rompere l’assedio di Mariupol, ha bisogno di più armi. Mariupol è sul punto di essere conquistata dai russi, dopo oltre un mese e mezzo di assedio che hanno ridotto la città in macerie e la popolazione rimasta alla fame.

“Mariupol è in una situazione disperata. Stiamo facendo tutto il possibile per sostenere i civili e i difensori”, ha detto Kuleba. “Ma per rompere l’assedio di Mariupol e salvarli abbiamo bisogno di più armi e stiamo lavorando con i nostri partner per ottenerle”, ha aggiunto.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden mercoledì ha promesso 800 milioni di dollari in più (609 milioni di sterline) in assistenza militare all’Ucraina. Parlando della necessità di più armi, Kuleba ha aggiunto: “Se l’Ucraina non ottiene le armi necessarie entro pochi giorni, anziché poche settimane, significherà che più civili saranno uccisi, più atrocità commesse e più villaggi e città ucraine rovinati a causa dell’offensiva russa”.