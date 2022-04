Mosca apre un'indagine sulle torture ucraine contro i soldati russi

globalist

14 Aprile 2022 - 11.07

Mosca sta indagando ed ha attivato il Comitato investigativo, in relazione alle accuse di torture ai danni dei soldati russi in Ucraina da parte delle forze armate di Kiev. In particolare si indaga sui soldati russi che, secondo l’accusa, sono stati catturati dalle forze ucraine nelle regioni di Zaporizhzhia e Mykolaiv e detenuti illegalmente dai servizi di sicurezza ucraini.

“I russi sono stati sottoposti a violenze fisiche e a torture per costringerli a fornire false spiegazioni sulle condizioni effettive della loro detenzione illegale nei locali dei servizi di sicurezza dell’Ucraina, nonché sull’operazione militare speciale”, si legge in una nota.